باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - شهرستان درمیان به عنوان دارالتقریب مذاهب در خراسان جنوبی شناخته می‌شود.

در ایام پایانی ماه صفر، اهل سنت این شهرستان قدم در راه مشهد می‌گذارند و رهسپار حرم امام رضا (ع) می‌شوند.

یکی از زائران اهل سنت این شهرستان گفت: چندین سال است که این کاروان راهی مشهد می‌شود و پیامی روشن برای دشمنان دین اسلام است.

او بیان کرد: پیام حضور اهل سنت در کنار اهل تشیع در مشهد مقدس این است که وحدت در بین مسلمین روز به روز در حال افزایش بوده و نقشه‌های دشمنان نقش بر آب است.

یکی دیگر از زائران نیز اظهار کرد: زیبایی این حرکت جایی بیشتر می‌شود که در ابتدا این کاروان با حدود ۱۵ نفر مسافر راهی مشهد می‌شد، اما با گذشت سالیان، اکنون بیش از ۲۰۰ نفر به زیارت امام رضا (ع) می‌آیند.

حجت الاسلام عبدالهی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان درمیان گفت: امسال نیز همانند سالیان گذشته برادران اهل سنت به وسیله ۲ دستگاه اتوبوس راهی مشهد مقدس شدند.

او گفت: در مشهد برنامه‌های عزاداری متنوعی با همراهی برادران شیعه و سنی اجرا می‌شود.