باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از شبکه المیادین، نیروهای امنیت داخلی دولت موقت سوریه در استان دیرالزور اعلام کردند که تلاش تروریستی ۲ عضو داعش را در شهر المیادین خنثی کردهاند.
«ضرار الشملان» فرمانده نیروهای امنیت داخلی دولت موقت سوریه در دیرالزور در تشریح جزئیات این حمله گفت: یکی از تروریستها تلاش کرد خود را با کمربند انفجاری به سمت یک ایست بازرسی امنیتی منفجر کند، در حالی که نفر دوم، یک بمبگذار انتحاری مسلح با سلاح شخصی، به نیروهای ما حمله کرد.
وی افزود: نیروهای امنیت داخلی دولت موقت سوریه توانستند قبل از اینکه بمبگذار انتحاری بتواند خود را منفجر کند، او را از بین ببرند و سپس با نفر دوم درگیر شدند که منجر به کشته شدن هر ۲ تروریست شد.
امنیت داخلی دولت موقت سوریه اعلام کرد که یکی از نیروهایش در حین دفع این حمله کشته شد.
پیشتر خبرگزاری سوریه (سانا) از حمله انتحاری داعش به یک ایست بازرسی در شهر المیادین در دیرالزور خبر داده بود.
حدود یک هفته پیش نیز انفجاری در بزرگراه مزه در دمشق پایتخت سوریه رخ داد که ناشی از یک وسیله انفجاری جاسازی شده در داخل یک خودروی قدیمی بود که مدت زیادی پارک شده بود.
منبع: ایرنا