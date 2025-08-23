باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از رویترز، هنوز مشخص نیست که چرا «جفری کروز» که ریاست اداره اطلاعات دفاعی را بر عهده داشت، اخراج شد. اما او جدیدترین مقام ارشد نظامی است که در دوره «پیت هگست» وزیر دفاع آمریکا برکنار شده است.

این مقام که خواست نامش فاش نشود برکناری جفری کروز را تأیید کرد، اما دلیلی ارائه نداد.

مارک وارنر نایب رئیس کمیته منتخب اطلاعات سنا گفت: اخراج یکی دیگر از مقامات ارشد امنیت ملی، عادت خطرناک دولت ترامپ را در برخورد با اطلاعات به عنوان آزمون وفاداری به جای ابزاری برای حفاظت از آمریکا، برجسته می‌کند.

این اقدام، جدیدترین تلاش دولت ترامپ برای مجازات مقامات نظامی، اطلاعاتی و پلیس کنونی و سابق است که دیدگاه‌های آنها با ترامپ مغایرت داشته است.

ترامپ در ماه آوریل «تیموتی هاو» را از سمت مدیر آژانس امنیت ملی برکنار کرد.

پیت هگست همچنین مقامات نظامی یونیفرم‌پوش در پنتاگون را هدف قرار داده است.

او در ماه فوریه «سی. کیو. براون» مقام نیروی هوایی و رئیس ستاد مشترک ارتش را اخراج کرد. او به همراه پنج مقام نظامی ارشد دیگر در یک تغییر بی‌سابقه در رهبری ارتش آمریکا برکنار شد.

فرمانده نیروی هوایی آمریکا روز دوشنبه در یک اعلامیه غافلگیرکننده اعلام کرد که قصد دارد بازنشسته شود. اگرچه دقیقاً مشخص نیست که چرا کروز اخراج شد، اما این اتفاق پس از آن رخ داد که ارزیابی اولیه آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا (DIA) به رسانه‌های خبری نفوذ کرد اعلام کرده بود حملات هوایی ۲۲ ژوئن آمریکا به سه تأسیسات هسته‌ای ایران، برنامه هسته‌ای تهران را تنها چند ماه به عقب انداخته است، یافته‌ای که با ادعای ترامپ مبنی بر «نابود شدن» اهداف در تضاد است.

افشای این گزارش ترامپ را خشمگین کرد. کاخ سفید این ارزیابی فوق محرمانه را «کاملاً اشتباه» خواند و ترامپ به سی‌ان‌ان، نیویورک تایمز و سایر رسانه‌هایی که این گزارش را دریافت کرده بودند، حمله کرد و آنها را «زباله» و «اخبار جعلی» نامید.

دولت ترامپ پاکسازی گسترده‌ای از افسران و مقامات نظامی و اطلاعاتی آمریکا انجام داده است. دولت ترامپ معتقد است که این اقدامات بخشی ار کوچک‌سازی دولت آمریکا، کاهش بودجه فدرال و مجازات آنچه «سیاسی‌سازی یا تسلیحاتی کردن» اطلاعات توصیف می‌کند، است.

خبر اخراج کروز دو روز پس از آن منتشر شد که تولسی گابارد مدیر اطلاعات ملی آمریکا اعلام کرد که به دستور ترامپ، مجوز امنیتی ۳۷ متخصص اطلاعاتی فعلی و سابق آمریکا را لغو می‌کند.

اوایل این هفته، گابارد همچنین از اولین اصلاحات اساسی در دفتر خود از زمان تأسیس آن خبر داد و تا اول اکتبر بیش از ۴۰ درصد از نیرو‌ها را کاهش داد تا بیش از ۷۰۰ میلیون دلار در سال صرفه‌جویی کند.

