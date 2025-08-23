باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از رای الیوم، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که رایزنی برای تعیین تاریخ و مکان مذاکرات بین حماس و اسرائیل برای دستیابی به توافق آغاز شده است.

این شبکه تلویزیونی رژیم صهیونیستی گزارش داد که انتظار می‌رود هیات اسرائیلی در روز‌های آینده برای تعیین مکان مذاکرات، احتمالاً به مکانی سوم غیر از قطر و مصر، عازم شود.

به گفته این رسانه صهیونیستی، احتمالا" هیات اسرائیلی که در دوحه پایتخت قطر، مذاکراتی انجام داده بود، این بار نیز رهبری مذاکرات را بر عهده خواهد داشت.

در مقابل، روزنامه تایمز اسرائیل به نقل از دفتر نخست‌وزیر این رژیم گزارش داد که در این مرحله هیچ برنامه‌ای برای اعزام هیات اسرائیلی به قطر یا مصر برای مذاکره در مورد آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها (اسیران صهیونیست در غزه) وجود ندارد.

همچنین اکسیوس به نقل از یک مقام ارشد رژیم صهیونیستی نوشت: «وقتی مکانی برای مذاکرات تعیین شود، نخست وزیر به هیاتی از اسرائیل دستور خواهد داد تا در مورد آزادی همه گروگان‌ها اعم از زنده و مرده و پایان جنگ طبق شرایط تل آویو مذاکره کنند.»

این تحولات یک روز پس از آن رخ داد که رژیم اسرائیل طرح نظامی برای اشغال شهر غزه را تصویب کرد، که شامل فراخوان ۶۰ هزار نظامی ذخیره می‌شود.

طرح نظامی اشغال غزه از سوی رژیم صهیونیستی در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده از وخامت بحران انسانی بیش از دو میلیون فلسطینی در نوار محاصره شده غزه تصویب شده است.

پیشتر روز پنجشنبه، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم اسرائیل گفت که دستور آغاز فوری مذاکرات با هدف آزادی همه اسیران اسرائیلی در نوار غزه را داده است.

در ویدئویی که دفتر نخست وزیری رژیم اسرائیل منتشر کرد، نتانیاهو افزود: «من دستور داده‌ام که مذاکرات برای آزادی همه گروگان‌هایمان (اسیران صهیونیست در غزه) و پایان جنگ طبق شرایط قابل قبول اسرائیل فوراً آغاز شود.»

با این حال، او موضع خود را در مورد جزئیات نهایی طرح پیشنهادی میانجیگران (مصر، قطر و آمریکا) که دوشنبه گذشته توسط حماس تصویب شد، روشن نکرد.

نتانیاهو با تاکید بر اینکه اسرائیل در مرحله سرنوشت ساز قرار دارد، افزود: برای تایید طرح‌های ارائه شده توسط وزیر دفاع (جنگ) و ارتش اسرائیل که هدف آنها اشغال شهر غزه و دستیابی به «پیروزی بر حماس» است، به فرماندهی لشگر غزه رفته است.

نتانیاهو آتش‌بس موقت که تنها شامل آزادی جزئی اسیران صهیونیست در غزه می‌شود و حماس روز دوشنبه با آن موافقت کرد را رد کرد.

از زمان آغاز جنگ رژیم اسرائیل علیه غزه، چندین دور مذاکره با میانجیگری قطر، مصر و آمریکا انجام شده است. این مذاکرات منجر به ۲ آتش‌بس شد که طی آن اسیران صهیونیست با اسیران فلسطینی مبادله شدند، اما به آتش‌بس نهایی یا آزادی همه اسیران منجر نشد.

در این زمینه، «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز جمعه تهدید کرد که اگر حماس خلع سلاح نشود و همه اسیران صهیونیست در غزه را آزاد نکند و جنگ را طبق شرایط تل‌آویو پایان ندهد، غزه را نابود خواهد کرد.

کاتس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به زودی دروازه‌های جهنم به روی حماس باز خواهد شد تا زمانی که شرایط اسرائیل برای پایان دادن به جنگ که در درجه اول آزادی همه گروگان‌ها و خلع سلاح است، را نپذیرد.»

وی افزود: اگر آنها (حماس) نپذیرند، شهر غزه به رفح و بیت حانون تبدیل خواهد شد. (اشاره او به دو شهری است که در جریان عملیات نظامی رژیم اسرائیل علیه نوار غزه تا حد زیادی ویران شدند.

رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخته که بر اثر آن، افزون بر ویرانی‌های عظیم و قحطی مرگبار بیش از هزاران فلسطینی که بیشتر آنها زن و کودک هستند، شهید و زخمی شده‌اند.

تل آویو با تحقیر جامعه بین المللی و نادیده گرفتن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای توقف فوری جنگ و دستورات دیوان بین المللی دادگستری برای اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از اقدامات نسل کشی و بهبود وضعیت فاجعه بار انسانی در نوار غزه همچنان به جنایات نسل کشی علیه ساکنان این منطقه ادامه می‌دهد.

با وجود همه این جنایت‌ها، رژیم صهیونیستی اعتراف کرده که هنوز نتوانسته به اهداف خود از این جنگ، یعنی نابودی جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از نوار غزه دست یابد.

منبع: ایرنا