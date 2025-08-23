وزیر دفاع آمریکا به نیرو‌های گارد ملی در واشنگتن دی سی دستور داده است تا در گشت‌زنی خود در خیابان‌های پایتخت سلاح حمل کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از ایندپندنت، فاکس نیوز اواخر روز جمعه به نقل از یک مقام نظامی آمریکا که نامش فاش نشده گزارش داد که نزدیک به ۲۰۰۰ سرباز «به زودی سلاح‌های سازمانی خود را مطابق با ماموریت و آموزش‌هایشان، حمل خواهند کرد.»

بیش از دو هفته از آغاز آنچه دولت ترامپ از آن به عنوان سرکوب جرم و جنایت در واشنگتن یاد می‌کند می‌گذرد، با وجود اینکه جرم و جنایت در سال‌های اخیر کاهش یافته است. برایان شوالب دادستان کل واشنگتن دی سی این اقدام را «تصرف خصمانه» خواند و از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و دیگر مقامات دولت، شکایت کرد.

هفته گذشته، ترامپ اعلام کرد که اداره پلیس پایتخت را تحت کنترل مستقیم دولت مرکزی قرار داده و حدود ۸۰۰ سرباز گارد ملی را به واشنگتن دی سی اعزام کرده است.

او گفت: من یک اقدام تاریخی را برای نجات پایتخت کشورمان از جرم، خونریزی، هرج و مرج، فلاکت و بدتر از آن اعلام می‌کنم.

تعداد نیرو‌های گارد ملی در پایتخت به نزدیک به ۲۰۰۰ نفر افزایش یافته است و لوئیزیانا، می‌سی‌سی‌پی، اوهایو، کارولینای جنوبی و ویرجینیای غربی نیز به پایتخت سرباز اعزام کرده‌اند.

پم بوندی دادستان کل آمریکا روز گذشته در رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد که از زمان آغزا به کار ترامپ در واشنگتن دی‌سی، ۷۱۹ نفر دستگیر و ۹۱ قبضه اسلحه غیرقانونی در این شهر توقیف شده است.

آمار منتشر شده توسط دفتر دادستانی آمریکا در ژانویه نشان می‌دهد که جرایم خشونت‌آمیز در واشنگتن در سال ۲۰۲۴، پس از اوج گرفتن در سال ۲۰۲۳، ۳۵ درصد کاهش یافته است که پایین‌ترین میزان در ۳۰ سال گذشته است.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده است گارد ملی را به واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا اعزام خواهد کرد و پلیس کلانشهر دی سی را نیز تحت کنترل فدرال (دولت) قرار می‌دهد تا نظم و امنیت را به پایتخت کشورش که از نظر او، جرم و جنایت در آن دو تا سه برابر سایر نقاط جهان است، بازگرداند.

وی در نشستی خبری افزود: این اقدام با هدف بازگرداندن نظم به پایتخت کشور انجام می‌شود. «من رسماً بخش ۷۴۰ قانون حاکمیت خانگی ناحیه کلمبیا را اجرا می‌کنم و اداره پلیس کلان‌شهر واشنگتن را تحت کنترل مستقیم دولت فدرال قرار می‌دهم.»

رئیس‌جمهوری آمریکا تصریح کرد که اقداماتش به این صورت است که «شرایط از کنترل خارج شده است، اما ما خیلی سریع آن را کنترل خواهیم کرد، مانند کاری که در مرز جنوبی انجام دادیم. من گارد ملی را برای کمک به برقراری مجدد قانون، نظم و امنیت عمومی در واشنگتن دی‌سی مستقر می‌کنم و به آنها اجازه داده می‌شود کار خود را به درستی انجام دهند. من یک اقدام تاریخی را برای نجات پایتخت کشورمان از جرم، خونریزی، هرج و مرج و فلاکت اعلام می‌کنم.»

منبع: ایرنا

برچسب ها: دونالد ترامپ ، وزیر دفاع آمریکا
