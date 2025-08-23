برای ارزیابی اولیه سلامتی، تست‌هایی مانند اندازه‌گیری ضربان قلب، بررسی رنگ پوست و ناخن‌ها، تست تعادل در حالت ایستاده، تست تنفس و بررسی ورم پا‌ها را می‌توان در منزل انجام داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تست‌هایی اطلاعات اولیه‌ای درباره وضعیت قلب، عروق، سیستم تنفسی و تعادل فرد ارائه می‌دهند، اما در صورت مشاهده هر گونه علامت نگران‌کننده باید به پزشک مراجعه کرد. 

تست‌های ساده برای ارزیابی سلامتی

* تست ضربان قلب

با انگشتان اشاره و میانی، نبض مچ دست را لمس کرده و تعداد ضربان قلب در ۱۰ ثانیه را بشمارید. عدد به دست آمده را در ۶ ضرب کنید تا ضربان قلب در دقیقه به دست آید. ضربان قلب طبیعی در حالت استراحت معمولاً بین ۶۰ تا ۱۰۰ ضربه در دقیقه است. 

* تست رنگ پوست و ناخن‌ها

کبودی ناخن‌ها، لب‌ها و زبان می‌تواند نشان‌دهنده کمبود اکسیژن خون باشد که نیاز به بررسی پزشک دارد. 

* تست تعادل

به گزارش «لایوهلثی‌لی»، روی یک پا بایستید و سعی کنید تعادلتان را برای چند ثانیه حفظ کنید. این تست برای ارزیابی عملکرد سیستم عصبی و عضلات مفید است. 

* تست لرزش دست

دستان خود را جلوی بدن در حالت کشیده نگه دارید و انگشتان خود را باز کنید. اگر انگشتان شما دچار لرزش هستند، ممکن است نشانه پرکاری تیروئید یا سایر مشکلات باشد و نیاز به بررسی پزشک دارد. 

* تست ورم پا‌ها

به گفته متخصصان مرکز «مونت‌سینای»، در حالت درازکش، پا‌های خود را بالا بیاورید و به مدت حدود ۳۰ ثانیه پا‌ها را بالا نگه دارید. سپس به رنگ کف پا‌ها و انگشتان توجه کنید. اگر رنگ پا‌ها به سمت سفید یا خاکستری متمایل شود، این می‌تواند نشان‌دهنده کاهش جریان خون در پا‌ها باشد.

به یاد داشته باشید که این تست‌های خانگی فقط یک ارزیابی اولیه هستند و نباید جایگزین مراجعه به پزشک شوند؛ بنابراین در صورت مشاهده هرگونه علامت نگران‌کننده در این تست‌ها مانند تنگی نفس، کبودی لب‌ها یا ورم طولانی‌مدت پا، فورا با یک متخصص مشورت کنید.

منبع: ایسنا

برچسب ها: تست سلامت ، درمان خانگی
خبرهای مرتبط
پزشکان نه فقط به دانش و مهارت بلکه به صبوری و تعهدی عمیق تکیه دارند
خطرات خوددرمانی و درمان‌های خانگی در کودکان
آزمون بیش از ۲ هزارنمونه مجهول فراورده سلامت محور
تکنیک‌های خانگی دفع سنگ کلیه + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اقدامات ضروری برای مراقبت از زانو‌ها
حکمرانی امام رضا (ع) مبتنی بر تقویت اعتماد و حفظ وحدت اجتماعی بود
تولید ژلاتین با کیفیت از ضایعات ماهی خلیج فارس
چت‌بات شیطانی می‌خواهد انسان‌ها را برده خود کند و بکشد!
بودجه ۶.۳ همتی برای برنامه شیرمدرسه در ۱۴۰۴
شب‌بیدار‌ها مراقب دیابت باشند
همکاری دانشمند ایرانی با تلسکوپ هابل در ثبت عکس انفجار ابرنواختر
آغاز توزیع کارت آزمون کاردانی به کارشناسی از فردا
تحقق رؤیای استاد فرشچیان پس از یک دهه
آخرین اخبار
تحقق رؤیای استاد فرشچیان پس از یک دهه
آغاز توزیع کارت آزمون کاردانی به کارشناسی از فردا
شب‌بیدار‌ها مراقب دیابت باشند
بودجه ۶.۳ همتی برای برنامه شیرمدرسه در ۱۴۰۴
چت‌بات شیطانی می‌خواهد انسان‌ها را برده خود کند و بکشد!
همکاری دانشمند ایرانی با تلسکوپ هابل در ثبت عکس انفجار ابرنواختر
اقدامات ضروری برای مراقبت از زانو‌ها
تولید ژلاتین با کیفیت از ضایعات ماهی خلیج فارس
حکمرانی امام رضا (ع) مبتنی بر تقویت اعتماد و حفظ وحدت اجتماعی بود
تسریع در ساخت بیمارستان جایگزین هفتم تیر
پرواز فوتون‌های پیام‌رسان: فرصتی برای درخشش استعداد‌های جوان در جایزه ملی مصطفی
باید همه کمک کنیم تا سطح خدمات سلامت ارتقا یابد
واکنش سازمان غذا و دارو به کمبود شیرخشک
توزیع بیش از یک میلیون و ۱۵۰ هزار گذرنامه زیارتی از طریق شرکت پست
وزیر علوم: مساجد پایگاه تربیت مذهبی و فرهنگی جوانان است
تبریک معاون علمی رئیس‌جمهور به مناسبت افتخارآفرینی جوانان ایرانی در رقابت‌های نجوم و اخترفیزیک
فعالیت‌های سنگین بدنی شایع‌ترین علت گرفتگی عضلانی است