باشگاه خبرنگاران جوان - تست‌هایی اطلاعات اولیه‌ای درباره وضعیت قلب، عروق، سیستم تنفسی و تعادل فرد ارائه می‌دهند، اما در صورت مشاهده هر گونه علامت نگران‌کننده باید به پزشک مراجعه کرد.

تست‌های ساده برای ارزیابی سلامتی

* تست ضربان قلب

با انگشتان اشاره و میانی، نبض مچ دست را لمس کرده و تعداد ضربان قلب در ۱۰ ثانیه را بشمارید. عدد به دست آمده را در ۶ ضرب کنید تا ضربان قلب در دقیقه به دست آید. ضربان قلب طبیعی در حالت استراحت معمولاً بین ۶۰ تا ۱۰۰ ضربه در دقیقه است.

* تست رنگ پوست و ناخن‌ها

کبودی ناخن‌ها، لب‌ها و زبان می‌تواند نشان‌دهنده کمبود اکسیژن خون باشد که نیاز به بررسی پزشک دارد.

* تست تعادل

به گزارش «لایوهلثی‌لی»، روی یک پا بایستید و سعی کنید تعادلتان را برای چند ثانیه حفظ کنید. این تست برای ارزیابی عملکرد سیستم عصبی و عضلات مفید است.

* تست لرزش دست

دستان خود را جلوی بدن در حالت کشیده نگه دارید و انگشتان خود را باز کنید. اگر انگشتان شما دچار لرزش هستند، ممکن است نشانه پرکاری تیروئید یا سایر مشکلات باشد و نیاز به بررسی پزشک دارد.

* تست ورم پا‌ها

به گفته متخصصان مرکز «مونت‌سینای»، در حالت درازکش، پا‌های خود را بالا بیاورید و به مدت حدود ۳۰ ثانیه پا‌ها را بالا نگه دارید. سپس به رنگ کف پا‌ها و انگشتان توجه کنید. اگر رنگ پا‌ها به سمت سفید یا خاکستری متمایل شود، این می‌تواند نشان‌دهنده کاهش جریان خون در پا‌ها باشد.

به یاد داشته باشید که این تست‌های خانگی فقط یک ارزیابی اولیه هستند و نباید جایگزین مراجعه به پزشک شوند؛ بنابراین در صورت مشاهده هرگونه علامت نگران‌کننده در این تست‌ها مانند تنگی نفس، کبودی لب‌ها یا ورم طولانی‌مدت پا، فورا با یک متخصص مشورت کنید.

منبع: ایسنا