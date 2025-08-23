طبق اعلام بورس انرژی،عرضه بنزین براساس بستر بورس انرژی تعریف شده و همه فعالان اقتصادی مجاز در این زمینه در سطح کشور می‌توانند در این بازار مشارکت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - طی روز‌های اخیر شیوه‌نامه تامین و توزیع بنزین ویژه (سوپر) از سوی وزارت نفت به بورس انرژی ایران ابلاغ شد که مجوز واردات و توزیع این فرآورده توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران برای اشخاص حقوقی واجد شرایطی که درخواست خود را در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت کنند، صادر می‌شود که سابقه کاری حداقل سه سال مرتبط با یکی از فعالیت‌های صادرات، واردات، تولید یا توزیع فرآورده‌های نفتی از جمله شرایط لازم جهت درخواست مجوز واردات و از اصلی‌ترین الزامات آن است.

بر اساس این شیوه نامه، قیمت‌گذاری رقابتی برای عرضه بنزین ویژه به مصرف‌کنندگان نهایی توسط دارنده مجوز توزیع مجاز است و وزارت نفت و شرکت‌های تابعه ذیربط مجاز به دخالت در امر قیمت‌گذاری نیستند و بورس انرژی ایران نیز اعلام کرده که از زیرساخت‌های مناسب در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی برای برگزاری عرضه بنزین ویژه (سوپر) برخوردار است.

در این رابطه و بر اساس پیگیری‌ها از بورس انرژی یکی از ویژگی‌هایی که بازار‌های متشکل برای اقتصاد فراهم می‌کنند؛ امکان ایجاد دسترسی برای عرضه کنندگان و مشتریان بدون رانت و دسترسی‌های ویژه است.

آنگونه که بورس انرژی می‌گوید: در زمینه بنزین سوپر وارداتی در حال حاضر اصلی‌ترین مسئله کشور، دسترسی به این کالا و این حامل انرژی است که از طریق عرضه در سازوکار بازار بورس انرژی امکان و دسترسی برای خرید و فروش این حامل انرژی بدون اینکه رانت خاصی ایجاد شود فراهم خواهد شد و همه فعالان اقتصادی مجاز در این زمینه در سطح کشور می‌توانند در این بازار مشارکت کنند و از این طریق نیز دسترسی برای مصرف کنندگان نهایی و مردم نیز ایجاد خواهد شد؛ موضوعی که در حال حاضر و تا امروز هنوز رخ نداده و ایجاد نشده است.

براساس اعلام بورس انرژی با حذف مداخله دولت در این زمینه (به عنوان عرضه کننده انحصاری)، همزمان با قطع دسترسی‌های انحصاری و رانتی، قیمت گذاری در این زمینه نیز به صورت منصفانه و براساس قاعده بازار، صورت خواهد گرفت که طبیعتا تابعی از میزان عرضه و تقاضا و تعادل عرضه و تقاضا در بازار خواهد بود که یکی دیگر از ویژگی‌های استفاده از سازوکار بورس در اقتصاد و بازار است که منجر به کشف قیمت اقتصادی برای این حامل انرژی خواهد شد.

همچنین، بنا بر گفته بورس انرژی براساس شیوه نامه‌ای که از سوی وزارت نفت ابلاغ شده، به صورت انحصاری عرضه این کالا براساس بستر بورس انرژی تعریف شده که می‌تواند منجر به بازاری شفاف‌تر و اقتصادی باشد که در نهایت منافع اقتصادی آن برای فعالان اصلی و بدون رانت خواهد بود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۴ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
چرا؟؟؟
چون میخوان بنزین به این بهانه به نرخ جهانی(گرون) کنن
بعد میگید چرا
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۹ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
داران غیر مستقیم ارز از کشور خارج می کنند تا کمبود ارز داشته باشیم و دلار گرون شود
