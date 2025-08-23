باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از تاس، دیمیتری پولیانسکی معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل اعلام کرد: در میان گزارش‌هایی مبنی بر دستگیری یک مظنون به سازماندهی حملات تروریستی به نورد استریم در سپتامبر ۲۰۲۲، روسیه درخواست تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل را داده است.

وی ادامه داد: ما توجه را به چگونگی تأخیر در تحقیقات آلمان و چگونگی غیرشفاف بودن آن برای شورای امنیت جلب خواهیم کرد. پاناما که ریاست موقت شورای امنیت سازمان ملل را در این ماه بر عهده دارد، این جلسه را برای ساعت ۴ بعد از ظهر (به وقت نیویورک) روز سه شنبه در ۲۶ آگوست برنامه‌ریزی کرده است.

«سرگئی نچایف» سفیر روسیه در آلمان در واکنش به بازداشت یک شهروند اوکراینی مظنون به مشارکت در حمله به خطوط لوله نورد استریم توسط مقامات ایتالیایی، تأکید کرد که مسکو بر انجام تحقیقات بی‌طرفانه و کامل در مورد انفجار‌های خطوط گاز نورد استریم ۱ و ۲ و محاکمه تمامی مسئولان این حادثه اصرار دارد.

دادستانی کل آلمان پیشتر اعلام کرده بود که یک شهروند اوکراینی به نام «سرگی ک» در ایتالیا به‌اتهام دست داشتن در انفجار‌های خطوط لوله نورد استریم در دریای بالتیک بازداشت شده است.

بر اساس اعلام مقامات قضایی آلمان، فرد بازداشت شده، یکی از اعضای گروهی بود که در سپتامبر ۲۰۲۲ در نزدیکی جزیره برنهلم مواد منفجره را برروی خطوط لوله گاز کار گذاشتند.

خطوط لوله چند میلیارد دلاری نورد استریم ۱ و ۲ که گاز را از زیر دریای بالتیک به اروپا منتقل می‌کند، در سپتامبر ۲۰۲۲ و هفت ماه پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین، با چندین انفجار آسیب دید.

هیچ فردی تاکنون مسئولیت این انفجار‌ها را بر عهده نگرفته است. روسیه بار‌ها گفته است که این حمله توسط آمریکا و انگلیس انجام شده است.

منبع: ایرنا