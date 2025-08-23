شورای امنیت سازمان ملل متحد بنا به درخواست روسیه، جلسه اضطراری در مورد خرابکاری در پروژه خطوط لوله گاز نورد استریم برگزار خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از تاس، دیمیتری پولیانسکی معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل اعلام کرد: در میان گزارش‌هایی مبنی بر دستگیری یک مظنون به سازماندهی حملات تروریستی به نورد استریم در سپتامبر ۲۰۲۲، روسیه درخواست تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل را داده است.

وی ادامه داد: ما توجه را به چگونگی تأخیر در تحقیقات آلمان و چگونگی غیرشفاف بودن آن برای شورای امنیت جلب خواهیم کرد. پاناما که ریاست موقت شورای امنیت سازمان ملل را در این ماه بر عهده دارد، این جلسه را برای ساعت ۴ بعد از ظهر (به وقت نیویورک) روز سه شنبه در ۲۶ آگوست برنامه‌ریزی کرده است.

«سرگئی نچایف» سفیر روسیه در آلمان در واکنش به بازداشت یک شهروند اوکراینی مظنون به مشارکت در حمله به خطوط لوله نورد استریم توسط مقامات ایتالیایی، تأکید کرد که مسکو بر انجام تحقیقات بی‌طرفانه و کامل در مورد انفجار‌های خطوط گاز نورد استریم ۱ و ۲ و محاکمه تمامی مسئولان این حادثه اصرار دارد.

دادستانی کل آلمان پیشتر اعلام کرده بود که یک شهروند اوکراینی به نام «سرگی ک» در ایتالیا به‌اتهام دست داشتن در انفجار‌های خطوط لوله نورد استریم در دریای بالتیک بازداشت شده است.

بر اساس اعلام مقامات قضایی آلمان، فرد بازداشت شده، یکی از اعضای گروهی بود که در سپتامبر ۲۰۲۲ در نزدیکی جزیره برنهلم مواد منفجره را برروی خطوط لوله گاز کار گذاشتند.

خطوط لوله چند میلیارد دلاری نورد استریم ۱ و ۲ که گاز را از زیر دریای بالتیک به اروپا منتقل می‌کند، در سپتامبر ۲۰۲۲ و هفت ماه پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین، با چندین انفجار آسیب دید.

هیچ فردی تاکنون مسئولیت این انفجار‌ها را بر عهده نگرفته است. روسیه بار‌ها گفته است که این حمله توسط آمریکا و انگلیس انجام شده است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: خطوط لوله ، پروژه نورد استریم ، شورای امنیت سازمان ملل متحد
خبرهای مرتبط
نظرسنجی؛
حدود ۶۰ درصد از آلمانی‌ها از دولت و صدراعظم مرتس ناراضی هستند
روسیه: اقدامات غیرقانونی غرب شرایط را برای تروریسم در آفریقا مهیا کرده است
سرقت سالانه ۳۱ هزار بشکه از خطوط لوله نفت کشور
سهم ۹۸ درصدی ایرانی‌ها در تأمین تجهیزات مناطق عملیاتی خطوط لوله
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
گانتس خواهان سرنگونی دولت نتانیاهو شد
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
تعرفه‌های آمریکا کام قهوه خوران را تلخ کرد
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
جدال لفظی میان سرکردگان صهیونیست اوج گرفت
رسانه آمریکایی: پنتاگون مانع حمله اوکراین به خاک روسیه شد
مفتی لیبی: فاجعه غزه لکه ننگی بر میانجی گران عرب است
آخرین اخبار
خانواده اسیران اسرائیلی: نتانیاهو دروغگو و فریبکار است
حمله پهپادی به تاسیسات گازی نوواتک؛ آتش‌سوزی نزدیک سنت پترزبورگ
۷۸ افسر و سرباز اسرائیلی در اثر آتش خودی یا حوادث عملیاتی کشته شده‌اند
حمله بن گویر به اظهارات گانتس درباره سرنگونی نتانیاهو
سندرز: ترامپ در حالی که نظاره‌گر قحطی غزه است، هیچ کاری نمی‌کند
رئیس جمهور کره جنوبی برای اولین دیدار حضوری با ترامپ به واشنگتن می‌رود
نروژ سیستم‌های دفاع هوایی در اختیار اوکراین قرار می‌دهد
ناتو بودجه جنگی خود را افزایش می‌دهد
حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان مانع تعامل کابل اسلام آباد است
بازگشت بیش از ۱۰۶ هزار مهاجر افغانستانی در ماه اوت
پیوند دل‌ها در حرم رضوی؛ مهاجران افغانستانی هم‌نوا با دلدادگان امام رضا(ع) + فیلم
مشهد میزبان ۳۵ هزار زائر خارجی در شهادت امام رئوف
مهاجرین نیازمند یک پناهگاه امن هستند
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
درخواست وکلای عرب برای رد نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل
زلنسکی به هند سفر می کند
پزشکان بدون مرز: وضعیت غزه قحطی‌زده «فراتر از فاجعه» است
شهر توریستی سانیا در چین با شدت گرفتن طوفان تعطیل شد
پنتاگون در حال تدوین طرح‌هایی برای استقرار نظامی در شیکاگو است
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
کره شمالی دو موشک جدید دفاع هوایی آزمایش کرد
تولسی گبرد: دولت پنهان در نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا لانه کرده است
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
رسانه آمریکایی: پنتاگون مانع حمله اوکراین به خاک روسیه شد
مرتس: مساله دستیابی به صلح در اوکراین چالش‌برانگیز است
سی‌ان‌ان، میدان جدل بر سر اخراج ژنرال آمریکایی و موضوع هسته‌ای ایران
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
مفتی لیبی: فاجعه غزه لکه ننگی بر میانجی گران عرب است