جدایی عیسی آل‌کثیر از استقلال، آن هم پیش از انجام حتی یک دقیقه بازی، یک بار دیگر ضعف مدیریت و تصمیم‌های هیجانی را آشکار کرد؛ تصمیمی که میلیارد‌ها تومان از جیب باشگاه خارج کرد تا تنها یک انتقال نافرجام در کارنامه مدیران ثبت شود.

 باشگاه خبرنگاران جوان - عیسی آل‌کثیر که در تابستان با استقلال قرارداد بسته بود، پس از فشار‌های هواداران و بدون آنکه حتی یک دقیقه در ترکیب این تیم بازی کند، از جمع آبی‌ها جدا و راهی ملوان شد. نکته قابل توجه این جدایی، پرداخت میلیارد‌ها تومان به این بازیکن بود تا تنها راضی به جدایی شود؛ رقمی که در شرایط فعلی اقتصادی باشگاه‌ها، عملاً نوعی حیف‌ومیل منابع مالی محسوب می‌شود.

این اتفاق نشان می‌دهد که روند جذب آل‌کثیر به دور از هرگونه برنامه‌ریزی و مطالعه دقیق صورت گرفته است. استقلال در شرایطی وارد این قرارداد شد که اساساً در جمع‌بندی فنی و مدیریت افکار عمومی هواداران ناتوان عمل کرد. نتیجه این بی‌تدبیری، قراردادی حدودا ۲۸ میلیاردی بود که به‌سرعت به بن‌بست رسید و تنها هزینه سنگینی روی دست باشگاه گذاشت.

مدیریت هیجانی؛ تکرار یک اشتباه

از سوی دیگر، این موضوع در حالی رخ داد که استقلال پیش‌تر نیز تجربه مشابهی در عرصه مدیریتی داشت. ماجرای توافق با فابیو کاریله پیش از انتخاب ساپینتو به عنوان سرمربی و خطر شکایت احتمالی این مربی برزیلی، نشان‌دهنده همان الگوی تکراری مدیریت هیجانی و کوتاه‌مدت است. حتی علی تاجرنیا، رئیس هیأت‌مدیره استقلال گفته بود که اگر لازم باشد برای پرداخت غرامت کاریله، آپارتمان و مطبش را خواهد فروخت؛ اظهاراتی که به‌خوبی عمق بحران مدیریتی را آشکار می‌کند.

مدیریت در فوتبال حرفه‌ای نیازمند ثبات، برنامه‌ریزی و آینده‌نگری است. استقلال در پرونده آل‌کثیر نشان داد که فاقد این مؤلفه‌هاست. چرا بازیکنی که از ابتدا با مخالفت شدید بخشی از هواداران روبه‌رو می‌شود، بدون در نظر گرفتن تبعات آن جذب شد؟

چرا قبل از توافق نهایی، مطالعات فنی و مشاوره‌های کارشناسی انجام نشد تا از چنین هزینه‌ای جلوگیری شود؟ و مهم‌تر اینکه، چرا در شرایطی که باشگاه‌ها با مشکلات مالی عدیده دست و پنجه نرم می‌کنند، میلیارد‌ها تومان تنها برای راضی کردن یک بازیکن به جدایی خرج می‌شود؟

پرونده عیسی آل‌کثیر تنها یک مثال از مدیریت پرخطا و هیجانی در استقلال است؛ مدیریتی که میلیارد‌ها تومان را خرج کرد، بدون آن‌که تیم حتی یک دقیقه از بازیکن خریداری‌شده بهره‌مند شود. اگر این چرخه معیوب اصلاح نشود، استقلال همچنان شاهد تکرار هزینه‌های سنگین و بی‌ثمر خواهد بود؛ هزینه‌هایی که در نهایت از جیب هواداران و آینده باشگاه پرداخت می‌شود. بهتر است برای یک بار هم که شده هیات مدیره استقلال از جیب مبارک خود این خسارت وارد شده را حبران کند تا شاید درس عبرتی برای سایر اقدامات شود.

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۸ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
دقیقا چیکار میکنید این همه پول
فوتبالتون ب پولی که میگیرید نمی ارزه حیف میل بیت مال هستش
دولت نباید یه قرون دیگه ب این ها پول بده دیگه حرام هستش حیف میل میخواین کنن برن از چسب مبارک خودشون خرج کنن
۰
۵
پاسخ دادن
Germany
امیر مختار
۱۲:۵۵ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
این خسارت را هوادار رو دست باشگاه گذاشته و باید هوادار به پردازد نه باشگاه
۴
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۴ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
بی درو پیکرترین رشته ورزشی تو ایران فوتباله
۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۰:۵۱ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
یه سفره ای بنام فوتبال بی خاصیت باز شده دور هم با خارجیها و داخلی ها می خوریم
۱
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۶ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
در فوتبال را تخته کنید بودجه اش را هم بین ورزشهای دیگر مخصوصا دو و میدانی تقسیم کنید
۳
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۲ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
چرا در فوتبال تخته نمی کنید چی داشته آب و نون ....
۳
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۱ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
یارانه سه دهک قطع کردن پس برای چی??پول همشون میدن از جیب ملت تازه پاداش هم میدن دیگه از برجام که بدتر نیس رفتن ب فنامون دادن ۱۰۰تا سکه هم بهشون دادیم ?? وقتی همه گزینها رو غلط میزنند یعنی همه جوابهای صحیح میدونن کرسنت هم که نگم براتون بابا اینا کاری کردن ترکمچای یادمون بره??
۱
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۵ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
کاش بعد جام جهانی یکسال در این فوتبال رو تخته‌ میکردند و این‌همه پولی که به بازیکنا میدادند ، صرف ساخت ورزشگاه و زیر ساخت میشد
۱
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۳ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
یکی نیست به این فوتبال بی در و پیکر و بی حساب و کتاب رسیدگی کنه،اخه این چه وضعیه تا کی سکوت،مردم محتاج نان شب هستند،چه پول های هنگفتی که تو این فوتبال فاسد رد و بدل نمیشه بدون کوچکترین افتخار برای این مملکت،آقای مسئولان خواهشاً رسیدگی کنید و پشت گوش نندازید
۱
۳۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۲ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
تو رو خدا جمع کنید این ورزش نیست مردم برای ۱کیلو گوشت دولتی صبح میرن صف می ایستند.بعد یک نفر ۲۸ میلیارد بدون دوندگی بگیره .بعد به مردم میگید این تبعیض نیست چیه پس.مسئولن باشگاه استقلال ودولتی ها از پول عوارض ومالیات و....از خزانه بدون اینکه پاسخگو باشند به هم دیگه نون قرض میدن واقعا صاحاب نداره این ورزش وباشگاه داری؟
۲
۲۹
پاسخ دادن
