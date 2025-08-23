سایت فیفا جزئیات بیشتری درباره قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ جمعه ۱۴ آذر برگزار خواهد شد و همه نگاه‌ها به مرکز کندی در واشنگتن دی سی معطوف خواهد بود.

همانطور که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا در کاخ سفید اعلام کردند، مرکز کندی به عنوان مکانی برای مقامات تیم‌ها، سفیران، هواداران نماینده شهر‌های میزبان مسابقات و نمایندگان رسانه‌های جهانی عمل خواهد کرد.

جیانی اینفانتینو رئیس فیفا گفت: ما از برگزاری قرعه‌کشی جام جهانی در قلب فرهنگی ایالات متحده، مرکز کندی در واشنگتن دی سی، هیجان‌زده‌ایم. این قرعه‌کشی یک نقطه عطف مهم در این تورنمنت است و به پیشرفت قابل توجه بزرگترین رویداد ورزشی تاریخ کمک خواهد کرد. مشتاقانه منتظر استقبال از هیئت‌های تیم‌ها، رسانه‌های جهانی و به طور ویژه، هواداران برای این مناسبت مهم هستیم.

قرعه‌کشی ساعت ۱۲:۰۰ به وقت محلی (۱۹:۳۰ به وقت ایران) آغاز می‌شود.

علاوه بر قرعه‌کشی جام جهانی فیفا، قرعه‌کشی مسابقات پلی‌آف فیفا نیز برگزار خواهد شد. سپس، در تاریخ ۳۰ آوریل، هفتاد و ششمین کنگره فیفا در ونکوور کانادا برگزار می‌شود و شمارش معکوس برای شروع جام جهانی در ورزشگاه آزتکا مکزیکوسیتی آغاز می‌شود. 

علاوه بر سه کشور میزبان، ده کشور تاکنون به جام جهانی سال آینده راه یافته‌اند: آرژانتین، استرالیا، برزیل، اکوادور، ایران، ژاپن، اردن، کره جنوبی، نیوزیلند و ازبکستان تیم‌های راه یافته به جام جهانی هستند.

فهرست کامل شهر‌ها و ورزشگاه‌های جام جهانی ۲۰۲۶:

۱- آتلانتا (ورزشگاه مرسدس بنز؛ ۷۴ هزار و ۲۹۵ نفر)

۲- بوستون (ورزشگاه ژیلت؛ ۶۵ هزار و ۸۷۸ نفر)

۳- دالاس (ورزشگاه‌ای تی‌اند‌ای؛ ۸۰ هزار نفر)

۴- گوادالاخارا (ورزشگاه آکرون؛ ۴۶ هزار و ۳۵۵ نفر)

۵- هیوستون (ورزشگاه ان آر جی؛ ۷۲ هزار و ۲۲۰ نفر)

۶- کانزاس سیتی (ورزشگاه اَروهِد؛ ۷۶ هزار و ۴۱۶ نفر)

۷- لس‌آنجلس (ورزشگاه Sofi؛ ۷۰ هزار نفر)

۸- مکزیکو سیتی (ورزشگاه آزتکا؛ ۸۷ هزار و ۵۲۳ نفر)

۹- میامی (ورزشگاه هاردراک؛ ۶۵ هزار و ۳۲۶ نفر)

۱۰- مونتری (ورزشگاه بی بی وی‌ای؛ ۵۱ هزار نفر)

۱۱- نیویورک/نیوجرسی (ورزشگاه متلایف؛ ۸۲ هزار و ۵۰۰ نفر)

۱۲- فیلادلفیا (ورزشگاه لینکلن فایننشال فیلد؛ ۶۷ هزار و ۵۹۴ نفر)

۱۳- سانفرانسیسکو بی آره‌نا (ورزشگاه لویز؛ ۶۸ هزار و ۵۰۰ نفر)

۱۴- سیاتل (ورزشگاه لومن؛ ۷۲ هزار نفر)

۱۵- تورنتو (ورزشگاه بی‌ام او؛ ۳۰ هزار نفر)

۱۶- ونکوور (ورزشگاه بی سی؛ ۵۴ هزار و ۵۰۰ نفر).

