باشگاه خبرنکاران جوان - مراسم عزاداری و سوگواری سالروز رحلت شهادت گونه خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی(ص) و سبط النبی حضرت امام حسن مجتبی (ع) ۰توسط مردم شهیدپرور وشریف دیار حدیث سلسله الذهب نیشابور بزرگ و باحضور فرماندهان انتظامی ونظامی ومسئولین شهرستان وخانواده معظم شهدا، جانبازان وایثارگران ودیگر اقشار مختلف مردم به همراه دسته‌های سینه زنی و زنجیر زنی ودمامه زنی، زیرچتر امنیت مجاهدان فی سبیل الله برگزار گردید.

لازم به ذکر است با برپایی موکب‌ها و ایستگاه‌های صلواتی در طول مسیر عزاداری با پخش شربت ونذورات مردمی از مردم عزادار پذیرایی به‌عمل آمد.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

