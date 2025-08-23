باشگاه خبرنگاران جوان - کارشناسان سازمان ملل در بیانیهای اعلام کردند: «دیدن اینکه یک کشور چنین خصومت مداومی نسبت به اقدامات قانونی و مسالمتآمیز یک دادگاه مستقل که توسط جامعه بینالمللی تاسیس شده است، نشان میدهد، امری نگرانکننده است.»
به نقل از خبرگزاری آناتولی، جدیدترین موج تحریمها که روز چهارشنبه توسط ایالات متحده اعلام شد، دو قاضی دادگاه بینالمللی کیفری و دو معاون دادستان این دادگاه را هدف قرار میدهد. این تحریمها پس از اقدامات مشابهی علیه چهار قاضی در ماه ژوئن و دادستان کل دادگاه در اوایل سال جاری اعمال شد.
کارشناسان سازمان ملل همچنین هشدار دادند: «تحریم قضات و دادستانهای دیوان کیفری بینالمللی، مبارزه با معافیت از مجازات را مختل میکند و به جهانیان میگوید که در مواجهه با قساوت، قدرت حاکم است، نه عدالت.»
آنها همچنین از ایالات متحده خواستند که این تحریمها را لغو کند و از اتحادیه اروپا خواستند که از «قانون جلوگیری» خود برای محافظت از مقامات دیوان کیفری بینالمللی در برابر انتقامهای غیرقانونی استفاده کند.