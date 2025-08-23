باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، وزارت امور خارجه این کشور در بیانیهای در واکنش به گزارش «طبقهبندی یکپارچه مراحل امنیت غذایی» (IPC) گفت: وخیمتر شدن فاجعه انسانی در غزه نتیجه مستقیم فقدان سازوکارهای بازدارندگی و پاسخگو نکردن اشغالگران اسرائیلی در قبال این جنایات است.
وزارت خارج عربستان افزود: این لکه ننگ بر پیشانی جامعه بینالمللی به ویژه اعضای دائم شورای امنیت، خواهد ماند، مگر اینکه مداخله فوری برای پایان دادن به قحطی و توقف جنگ ویرانگر و جنایات علیه مردم فلسطین انجام دهند.
در این بیانیه آمده است که پادشاهی سعودی نگرانی عمیق خود را در مورد گزارش طبقهبندی یکپارچه مراحل امنیت غذایی و اعلام رسمی قحطی در نوار غزه ابراز و جنایات نسلکشی ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل علیه غیرنظامیان بیدفاع را محکوم میکند.
نهاد «طبقهبندی یکپارچه مراحل امنیت غذایی» (IPC) که از سوی سازمان ملل پشتیبانی میشود و وظیفه نظارت جهانی بر وضعیت گرسنگی را برعهده دارد، صبح جمعه اعلام کرد که شهر غزه که آخرین بخش بزرگ مسکونی باقی مانده در نوار غزه است و حدود ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، با شرایط قحطی مواجه شده است.
«آی پی سی» همچنین پیشبینی کرد که قحطی ظرف چند هفته به دیرالبلح و خان یونس گسترش خواهد یافت.
نهادها و آژانسهای سازمان ملل روز جمعه به وقت محلی هشدار دادند که قحطی جان انسانها را در غزه گرفته است و خواستار دسترسی فوری بشردوستانه و آتشبس شدند و تأکید کردند که کودکان در معرض خطر شدید گرسنگی هستند.
بیانیه مشترک سازمان خواربار و کشاورزی (FAO)، برنامه جهانی غذا (WFP)، یونیسف و سازمان جهانی بهداشت (WHO) پس از اعلام قحطی در استان غزه توسط نهاد «طبقهبندی یکپارچه مراحل امنیت غذایی» (IPC) منتشر شد، استانی که یکی از پنج منطقه نوار غزه است، جایی که اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ نزدیک به ۶۲ هزار و ۲۰۰ فلسطینی را به شهادت رسانده است.
با وجود اینکه این گزارش به دادهها و حقایق تکیه داشت و ادعا کرد که این گزارش بر اساس شهادتهای «تلفنی» تهیه شده است، رژیم اسرائیل به سرعت به این گزارش حمله کرد.
از دوم مارس، رژیم اسرائیل از ادامه اجرای توافق آتشبس و تبادل اسرا با حماس طفره رفته و گذرگاههای غزه را به روی کامیونهای حامل کمکهای امدادی که در مرز انباشته شدهاند، بسته است.
با وجود انباشت کامیونهای حامل کمکهای امدادی در ورودیهای نوار غزه، رژیم اسرائیل همچنان از ورود آنها جلوگیری میکند یا توزیع آنها را خارج از نظارت سازمان ملل و در مقادیر بسیار ناچیزی که طبق گزارشهای سازمان ملل و بینالمللی، قطرهای در اقیانوس است، کنترل میکند.
رژیم اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ با حمایت آمریکا در غزه مرتکب جنایت نسلکشی از جمله کشتار، گرسنگی، ویرانی و آوارگی شده است و درخواستهای بینالمللی و دستورات دیوان بینالمللی دادگستری را برای توقف این جنایات نادیده گرفته است.
رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخته که بر اثر آن، افزون بر ویرانیهای عظیم و قحطی مرگبار بیش از هزاران فلسطینی که بیشتر آنها زن و کودک هستند، شهید و زخمی شدهاند.
تل آویو با تحقیر جامعه بین المللی و نادیده گرفتن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای توقف فوری جنگ و دستورات دیوان بین المللی دادگستری برای اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از اقدامات نسل کشی و بهبود وضعیت فاجعه بار انسانی در نوار غزه همچنان به جنایات نسل کشی علیه ساکنان این منطقه ادامه میدهد.
با وجود همه این جنایتها، رژیم صهیونیستی اعتراف کرده که هنوز نتوانسته به اهداف خود از این جنگ، یعنی نابودی جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از نوار غزه دست یابد.
منبع: ایرنا