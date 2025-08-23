وزارت امور خارجه عربستان، تشدید وخامت فاجعه انسانی در غزه را نتیجه مستقیم فقدان سازوکار‌های بازدارندگی و پاسخگو نکردن اشغالگران اسرائیلی در قبال جنایاتشان دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، وزارت امور خارجه این کشور در بیانیه‌ای در واکنش به گزارش «طبقه‌بندی یکپارچه مراحل امنیت غذایی» (IPC) گفت: وخیم‌تر شدن فاجعه انسانی در غزه نتیجه مستقیم فقدان سازوکار‌های بازدارندگی و پاسخگو نکردن اشغالگران اسرائیلی در قبال این جنایات است.

وزارت خارج عربستان افزود: این لکه ننگ بر پیشانی جامعه بین‌المللی به ویژه اعضای دائم شورای امنیت، خواهد ماند، مگر اینکه مداخله فوری برای پایان دادن به قحطی و توقف جنگ ویرانگر و جنایات علیه مردم فلسطین انجام دهند.

در این بیانیه آمده است که پادشاهی سعودی نگرانی عمیق خود را در مورد گزارش طبقه‌بندی یکپارچه مراحل امنیت غذایی و اعلام رسمی قحطی در نوار غزه ابراز و جنایات نسل‌کشی ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل علیه غیرنظامیان بی‌دفاع را محکوم می‌کند.

نهاد «طبقه‌بندی یکپارچه مراحل امنیت غذایی» (IPC) که از سوی سازمان ملل پشتیبانی می‌شود و وظیفه نظارت جهانی بر وضعیت گرسنگی را برعهده دارد، صبح جمعه اعلام کرد که شهر غزه که آخرین بخش بزرگ مسکونی باقی مانده در نوار غزه است و حدود ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، با شرایط قحطی مواجه شده است.

«آی پی سی» همچنین پیش‌بینی کرد که قحطی ظرف چند هفته به دیرالبلح و خان یونس گسترش خواهد یافت.

نهاد‌ها و آژانس‌های سازمان ملل روز جمعه به وقت محلی هشدار دادند که قحطی جان انسان‌ها را در غزه گرفته است و خواستار دسترسی فوری بشردوستانه و آتش‌بس شدند و تأکید کردند که کودکان در معرض خطر شدید گرسنگی هستند.

بیانیه مشترک سازمان خواربار و کشاورزی (FAO)، برنامه جهانی غذا (WFP)، یونیسف و سازمان جهانی بهداشت (WHO) پس از اعلام قحطی در استان غزه توسط نهاد «طبقه‌بندی یکپارچه مراحل امنیت غذایی» (IPC) منتشر شد، استانی که یکی از پنج منطقه نوار غزه است، جایی که اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ نزدیک به ۶۲ هزار و ۲۰۰ فلسطینی را به شهادت رسانده است.

با وجود اینکه این گزارش به داده‌ها و حقایق تکیه داشت و ادعا کرد که این گزارش بر اساس شهادت‌های «تلفنی» تهیه شده است، رژیم اسرائیل به سرعت به این گزارش حمله کرد.

از دوم مارس، رژیم اسرائیل از ادامه اجرای توافق آتش‌بس و تبادل اسرا با حماس طفره رفته و گذرگاه‌های غزه را به روی کامیون‌های حامل کمک‌های امدادی که در مرز انباشته شده‌اند، بسته است.

با وجود انباشت کامیون‌های حامل کمک‌های امدادی در ورودی‌های نوار غزه، رژیم اسرائیل همچنان از ورود آنها جلوگیری می‌کند یا توزیع آنها را خارج از نظارت سازمان ملل و در مقادیر بسیار ناچیزی که طبق گزارش‌های سازمان ملل و بین‌المللی، قطره‌ای در اقیانوس است، کنترل می‌کند.

رژیم اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ با حمایت آمریکا در غزه مرتکب جنایت نسل‌کشی از جمله کشتار، گرسنگی، ویرانی و آوارگی شده است و درخواست‌های بین‌المللی و دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری را برای توقف این جنایات نادیده گرفته است.

رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخته که بر اثر آن، افزون بر ویرانی‌های عظیم و قحطی مرگبار بیش از هزاران فلسطینی که بیشتر آنها زن و کودک هستند، شهید و زخمی شده‌اند.

تل آویو با تحقیر جامعه بین المللی و نادیده گرفتن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای توقف فوری جنگ و دستورات دیوان بین المللی دادگستری برای اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از اقدامات نسل کشی و بهبود وضعیت فاجعه بار انسانی در نوار غزه همچنان به جنایات نسل کشی علیه ساکنان این منطقه ادامه می‌دهد.

با وجود همه این جنایت‌ها، رژیم صهیونیستی اعتراف کرده که هنوز نتوانسته به اهداف خود از این جنگ، یعنی نابودی جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از نوار غزه دست یابد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: نوار غزه ، امنیت غذایی ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
شهادت فوتبالیست فلسطینی در حمله اسرائیل به صف دریافت غذا در غزه
رسانه صهیونیستی: رایزنی برای تعیین زمان و مکان جدید مذاکرات با حماس آغاز شد
کارشناس مسائل غرب آسیا:
«لاپید» صرفا در صدد حذف نتانیاهو از قدرت است
ترامپ: کمتر از ۲۰ اسیر اسرائیلی در غزه زنده هستند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۴ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
الحمدالله که
شیوخ و سران عربستان روزه سکوت شکستند و
از کمای اختیاری در امدند !!!!؟؟؟
دایمی نشد ..اگر از روز اول محکوم و قطع رابطه با امریکا و صهیونیست ها میکردند !!!!؟؟؟؟
این همه نسل کشی و جنایت جنگی نمیشد!!!!؟؟؟
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۱ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
فقط اجازه بده نبروهای یمنی وارداسرائیل شوند
۰
۳
پاسخ دادن
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
گانتس خواهان سرنگونی دولت نتانیاهو شد
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
تعرفه‌های آمریکا کام قهوه خوران را تلخ کرد
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
جدال لفظی میان سرکردگان صهیونیست اوج گرفت
رسانه آمریکایی: پنتاگون مانع حمله اوکراین به خاک روسیه شد
مفتی لیبی: فاجعه غزه لکه ننگی بر میانجی گران عرب است
آخرین اخبار
خانواده اسیران اسرائیلی: نتانیاهو دروغگو و فریبکار است
حمله پهپادی به تاسیسات گازی نوواتک؛ آتش‌سوزی نزدیک سنت پترزبورگ
۷۸ افسر و سرباز اسرائیلی در اثر آتش خودی یا حوادث عملیاتی کشته شده‌اند
حمله بن گویر به اظهارات گانتس درباره سرنگونی نتانیاهو
سندرز: ترامپ در حالی که نظاره‌گر قحطی غزه است، هیچ کاری نمی‌کند
رئیس جمهور کره جنوبی برای اولین دیدار حضوری با ترامپ به واشنگتن می‌رود
نروژ سیستم‌های دفاع هوایی در اختیار اوکراین قرار می‌دهد
ناتو بودجه جنگی خود را افزایش می‌دهد
حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان مانع تعامل کابل اسلام آباد است
بازگشت بیش از ۱۰۶ هزار مهاجر افغانستانی در ماه اوت
پیوند دل‌ها در حرم رضوی؛ مهاجران افغانستانی هم‌نوا با دلدادگان امام رضا(ع) + فیلم
مشهد میزبان ۳۵ هزار زائر خارجی در شهادت امام رئوف
مهاجرین نیازمند یک پناهگاه امن هستند
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
درخواست وکلای عرب برای رد نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل
زلنسکی به هند سفر می کند
پزشکان بدون مرز: وضعیت غزه قحطی‌زده «فراتر از فاجعه» است
شهر توریستی سانیا در چین با شدت گرفتن طوفان تعطیل شد
پنتاگون در حال تدوین طرح‌هایی برای استقرار نظامی در شیکاگو است
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
کره شمالی دو موشک جدید دفاع هوایی آزمایش کرد
تولسی گبرد: دولت پنهان در نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا لانه کرده است
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
رسانه آمریکایی: پنتاگون مانع حمله اوکراین به خاک روسیه شد
مرتس: مساله دستیابی به صلح در اوکراین چالش‌برانگیز است
سی‌ان‌ان، میدان جدل بر سر اخراج ژنرال آمریکایی و موضوع هسته‌ای ایران
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
مفتی لیبی: فاجعه غزه لکه ننگی بر میانجی گران عرب است