باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه سه سیما با در اختیار داشتن چهار سریال نمایشی روی آنتن، بیش از دیگر شبکههای اصلی به پخش مجموعههای میپردازد که البته این رویه در ادامه و با افزایش برگزاری مسابقات فوتبال در ایران و جهان، میتواند تغییر کند.
ضمن اینکه کارشناسان رسانه در عین تاکید بر پاسخگویی به نیاز مخاطب برای سرگرمی، بر کیفیت و اثرگذاری تولیدات هم تاکید دارند و رکوردشکنی در پخش سریال را لزوما نکتهای مثبت برای یک شبکه با تعریف شبکه جوان تلقی نمیکنند.
این شبکه که از اوایل مردادماه مجموعه جدید «عملیات مهندسی» محصول سیمافیلم را در باکس اصلی سریال قرار داده بود، از نیمه مردادماه دو مجموعه بازپخشی «روز شغال» محصول ۲۰۲۴ انگلیس و آمریکا را در باکس عصرگاهی و «عشق کوفی» محصول سازمان اوج را در باکس دوم سریال روی آنتن برد. اگرچه این دو مجموعه در آستانه پایان قرار دارند، ولی پیش از اتمام آنها و از هفته آخر مردادماه، سریال «مجاور بهشت» محصول صداوسیمای مرکز سمنان نیز به جدول پخش اضافه شد تا تعداد سریالهای آنتن شبکه سه سیما به چهار عنوان برسد.
این برای نخستین بار طی سالهای اخیر است که یک شبکه سراسری جز تماشا و آیفیلم، دو سریال جدید و دو سریال بازپخشی را در حال پخش دارد.
جالب آن که برای روز چهارشنبه ـ ۲۹ مردادماه ـ یک فیلم سینمایی نیز در جدول پخش اعلامشده شبکه سه وجود داشت که این فهرست را به جدول پخش شبکههای تامینی تلویزیون شبیه کرده بود.
بررسیها نشان میدهد طی سالهای اخیر شبکه سه سیما بیش از دیگر شبکههای اصلی تلویزیون سریال تلویزیونی پخش کرده است.
سریالهای نمایشی به عنوان یکی از جذابترین قالبهای برنامهسازی تلویزیونی، همواره از جایگاه ویژهای نزد مخاطبان برخوردارند و وجه سرگرمکنندگی رسانه را تامین میکنند. در عین حال، عدهای معتقدند پخش سریالهای پرتعداد، بیش از هرچیز به پر شدن آنتن شبکه میانجامد.
از سوی دیگر، این احتمال وجود دارد که با آغاز قریبالوقوع فصل جدید مسابقات فوتبال در سراسر جهان، این مسابقات بخشی از جدول پخش این شبکه را در هفتههای آینده اشغال کنند و تمرکز از روی سریالهای نمایشی برداشته شود.