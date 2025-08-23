مدافع ساحل عاجی پرسپولیس بعد از جنجال اخیری که پیرامون او شکل گرفت واکنش نشان داد و پستی را منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرژ اوریه سرشناس‌ترین خرید پرسپولیس در نقل و انتقالات تابستانی بود.

این بازیکن ساحل عاجی سابقه حضور در پاری سن ژرمن و تاتنهام را داشت که تصمیم گرفت راهی پرسپولیس شود.

هواداران با شروع فصل جدید امیدوار به درخشش این بازیکن بودند، اما خبر ابتلای او به هپاتیت هواداران را در شوک بزرگ فروی برد؛ آن هم در شرایطی که سمت راست سرخ پوشان با کمبود بازیکن مواجه است.

به نقل از foot-africa، اوریه با پیامی که منتشر کرد به شایعه قرنطینه خود در ایران واکنش نشان داد.

او نوشت: بسیار خب، من در حال تمرین با پرسپولیس هستم. آنچه را که در اینترنت می‌خوانید باور نکنید. همه چیز خوب است. من به تمرین خود با پرسپولیس ادامه می‌دهم. جایی برای نگرانی در اینجا نیست.

پرسپولیس در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر به مصاف سپاهان می‌رود و باید دید که آیا مجوز بازی این بازیکن صادر می‌شود یا خیر.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۵ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
قسم حضرت عباس باور کنیم یا دم خروس رو
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۹ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
باید به جرم مخفی کردن بیماری خطرناک زندانی بشه
۵
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۶ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
آقا همه خوردن بردن شما هم روش
۱
۸
پاسخ دادن
