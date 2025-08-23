باشگاه خبرنگاران جوان - علی کشوری نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و بلاروس، با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به بلاروس اظهار کرد: حضور رئیس‌جمهور در بلاروس می‌تواند گام مهمی در مسیر تقویت و انسجام روابط دو کشور باشد.

وی با اشاره به سابقه همکاری‌های دو کشور گفت: ایران و بلاروس در حوزه‌های اقتصادی، علمی، فناوری، کشاورزی و صنعتی همکاری‌های متعددی داشته‌اند علاوه بر این تعدادی از شهر‌های بلاروس خواهرخوانده شهر‌های ایران هستند. برخی از جوانان ایرانی نیز برای ادامه تحصیل در رشته‌هایی همچون جمله پزشکی و دندانپزشکی به بلاروس رفتند.

کشوری، تحریم‌های اعمال‌شده علیه هر دو کشور را زمینه‌ای برای نزدیکی بیشتر تهران و مینسک دانست و افزود: همان‌طور که جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست با تحریم‌های ظالمانه غرب روبه‌رو است، بلاروس نیز از سوی برخی کشور‌های اروپایی مورد تحریم قرار گرفته است. همین مسئله می‌تواند عاملی برای تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین دو کشور باشد.

نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و بلاروس با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی گفت: تجربه‌های موفقی در حوزه کشاورزی به‌ویژه صادرات محصولات کشاورزی از استان‌های شمالی ایران به بلاروس از مسیر روسیه و مسیر دریایی داشتیم که می‌تواند در آینده گسترش یابد.

وی به سفر هیات پارلمانی ایران به بلاروس اشاره و اظهار کرد: در این سفر نمایندگان مجلس بلاروس نیز بر تقویت روابط اقتصادی و توسعه همکاری‌ها در حوزه علم و فناوری تاکید داشتند.

کشوری یادآور شد: چندی پیش مرکز تجاری ایران در بلاروس در شهر مینیسک تاسیس شده که در این سفر ضمن بازدید از این مرکز، بر لزوم تقویت آن تاکید شد، چون ظرفیت مناسبی برای گسترش روابط اقتصادی و تجاری است. خوشبختانه سفیر جمهوری اسلامی ایران در بلاروس نیز اهتمام و تلاش ویژه‌ای برای تقویت روابط دو کشور دارد لذا حضور رئیس‌جمهور و سایر مقامات کشورمان در بلاروس می‌تواند در جهت تقویت روابط مثمرثمر باشد به شرطی که این موارد صرفا روی کاغذ باقی نماند و به اجرا برسد.

وی در پایان یکی از خواسته‌های مهم در روابط دو کشور را برقرای پرواز مستقیم میان ایران و بلاروس عنوان و اظهار کرد: علی‌رغم اینکه در سال‌های قبل پرواز مستقیمی بین ایران و بلاروس وجود داشت، اکنون این امکان فراهم نیست. انتظار می‌رود این موضوع در سفر رئیس‌جمهور مطرح و عملیاتی شود.

منبع: ایسنا