بنابر گفته کارشناسان، در هفته کاری گذشته در مجموع ۱ هزار و ۵۵۷ میلیارد تومان خروج نقدینگی از بازار سهام را شاهد بودیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور -‌ شاخص کل بورس در هفته کاری که گذشت ۰.۳۳ درصد رشد کرد و به ۲ میلیون و ۴۷۵ هزار و ۲۱۳ واحد رسید. همچنین، شاخص کل هم وزن با افزایش ۰.۷۴ درصد به ۷۶۷ هزار و ۹۸۱ واحد رسید و شاخص کل فرابورس نیز با ۰.۵۱ درصد افزایش به ۲۳ هزار و ۲۵۹ واحد رسید.

در ادامه کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به بررسی وضعیت معاملات و نقدینگی در بازار سهام در هفته گذشته پرداخت؛ آسایش در خصوص معاملات مربوط به سهام حق تقدم صندوق‌های سهامی گفت: در این هفته، مجموع ارزش معاملات مربوط به سهام حق تقدم از صندوق‌های سهامی به ۱۹ هزار و ۹۲۴ میلیارد تومان رسید. به تفکیک، معاملات شنبه چهار هزار و هشتصد و هشتاد و پنج میلیارد، یکشنبه دو هزار و هفتصد و نود و شش میلیارد، دوشنبه چهار هزار و نهصد و سی و شش میلیارد، سه‌شنبه سه هزار و ششصد و هشتاد و نه میلیارد و چهارشنبه سه هزار و ششصد و هجده میلیارد تومان بود.»پ

وی در ادامه به سرانه خرید و فروش اشاره کرد و افزود: سرانه خرید در این هفته به ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سرانه فروش به ۳۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. همچنین، در این هفته شاهد خروج خالص نقدینگی بودیم؛ شنبه ۸۷۱ میلیارد تومان، یکشنبه ۷۸۶ میلیارد تومان، دوشنبه ۲۷۶ میلیارد تومان، سه‌شنبه ۶۳۱ میلیارد تومان و چهارشنبه ۹۶۵ میلیارد تومان خروج پول داشتیم. تنها یکشنبه ورود پول به بازار ثبت شد که در مجموع ۱ هزار و ۵۵۷ میلیارد تومان خروج نقدینگی را شاهد بودیم.

این کارشناس بازار سرمایه همچنین به وضعیت صندوق‌های با درآمد ثابت پرداخت و گفت: در این بخش، شنبه ۳۲۷ میلیارد تومان خروج پول داشتند، یکشنبه ۲۵۳ میلیارد تومان ورود پول، دوشنبه ۲۸۵ میلیارد تومان خروج پول، سه‌شنبه ۲۴۴ میلیارد تومان ورود پول و چهارشنبه ۷۲۳ میلیارد تومان ورود پول ثبت شد. در مجموع، شاهد ورود ۶۱۷ میلیارد تومان پول به صندوق‌های با درآمد ثابت بودیم.

هفته کاری که در آن شاهد تداوم روند افزایش نرخ بهره بین بانکی بودیم به طوری که طبق آمار بانک مرکزی، میانگین وزنی نرخ بهره بین بانکی در هفته‌ای که گذشت نسبت به هفته قبل‌تر (۲۲ مرداد ماه) از ۲۳.۹۸ درصد به ۲۳.۹۹ درصد در هفته منتهی به چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۴ رسید در همین رابطه علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد لزوم حمایت از بازار سرمایه با کنترل نرخ بهره، گفت: تمام مشکل ما در بحث عدم تقویت و حمایت از بازار سرمایه به عدم اجرای قانون بانکداری اسلامی برمی گردد چراکه نرخ بالای بهره‌های بانکی مانع از ورود نقدینگی به بازار سرمایه و در نتیجه کمک به حوزه تولید می‌شود.

او افزود: سیستم بانکی کشور، چه دولتی و چه خصوصی، هنوز از بنگاه‌داری دست برنداشته است. در چشم‌انداز و سیاست‌های کلی، سیستم بانکی مکلف شده است که به عنوان ریل‌گذار با نرخ بهره‌های متعارف عمل کند، اما این امر هنوز محقق نشده است. تا زمانی که سیستم بانکی به عنوان دولت در سایه به حوزه اقتصاد کمک نکند، هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. متأسفانه، سیستم بانکی کشور تبعیت لازم را ندارد و سوالات و ابهامات زیادی در خصوص مسیر هزینه کرد تسهیلات بانکی و سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم مطرح است.

زندیان با بیان اینکه در شرایط کنونی، اصلاح سیستم بانکی ضروری است، گفت: هر نرخ سود و بهره‌ای که برای بانک‌ها تعیین می‌شود در خروج سرمایه‌ها از بازار سرمایه تاثیر بسیار زیادی دارد. بازار سرمایه نیز به دلیل این ناکارآمدی‌ها مورد اجحاف قرار می‌گیرد.

وی خاطر نشان کرد: برای بهبود وضعیت فعلی، اجرای قانون بانکداری اسلامی و عدم وابستگی بانک مرکزی به دولت ضروری است. همچنین، با توجه به بدهی‌های دولت به سیستم بانکی، نیاز است که تعارفات کنار گذاشته شود و نظارت مجلس بر بانک مرکزی تقویت شود.

هفته کاری جدید که حالا از امروز ۱ شهریورماه شروع می‌شود این درحالیست که فردا ۲ شهریور تعطیل است و این هفته بازار شاهد ۴ روز معاملاتی است حالا باید منتظر ماند و دید روند کاری نماگرهای تالار شیشه‌ای این هفته چگونه خواهد بود؟

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۳ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
بازار بورس خیلی با تورم فاصله داره البته این هم بخاطر هماهنگ نبودن مسولان اقتصاد هست حداقل دو تا سه سال دیگه وضعیت بورس هم خوب میشه حواستون باشه فعلا نخرید
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۵:۰۸ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
تازمانی که مردم نرخ سود بالای 30درصد بدون دردسر می گیرن محال که نقدینگی به بورس ورودکند
Serbia
منصور
۱۳:۵۸ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
چرا بانک‌پولش را بده به شما که معلوم نیست بعدا ورشکست بشید یا سود کلانی ببرید
خود بانک بعنوان پیمانکار در امر ساختمان سازی سرمایه گذاری میکنه / و یه ریال را بعدا میفروشه یک تومن
