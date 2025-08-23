باشگاه خبرنگاران جوان - محمد معدن‌دار کاپیتان تیم ملی تیراندازی باکمان کامپوند درباره اردو‌های تیم ملی کامپوند، اظهار داشت: ما تقریبا از عید نوروز، هر ۱۰ یا ۱۲ روز به صورت مداوم در یک اردوی ۱۶ روزه بودیم. در خردادماه قرار بود که به مسابقات کاپ آسیا سنگاپور برویم. قرار بود ۶ صبح پرواز کنیم، اما ساعت ۴ یا ۵ صبح رژیم صهیونی به ایران حمله کرد و تمام پرواز‌ها لغو شد. به همین دلیل این مسابقات را از دست دادیم.

وی افزود: قبل از آن اردو‌ها به صورت مداوم تشکیل شده بود. تمرینات به صورت جدی و مستمر پیگیری شده بود. آمادگی تیم ملی به ۸۰ درصد رسیده بود. قبل از آن هم اردوی خارج از تهران داشتیم و انزلی میزبان بود. ما قرار بود از انزلی به مسابقات برویم، اما با وقوع جنگ ۱۲ روزه این موضوع لغو شد.

با صلاحدید کادر فنی به مسابقات قهرمانی جهان کره‌جنوبی نرفتیم

کاپیتان تیم ملی کامپوند ادامه داد: ما مسابقات جام جهانی اسپانیا را در پیش داشتیم، اما به خاطر جنگ نتوانستیم به مادرید برویم. بعد از آن هم مسابقات قهرمانی جهان در کره‌جنوبی را در پیش داشتیم و این رقابت‌ها هر دو سال یک بار برگزار می‌شود، اما با صلاحدید کادر فنی به این مسابقات نمی‌رویم. مسابقات دانشجویان جهان هم در آلمان برگزار می‌شد که به خاطر جنگ نتوانستیم ویزا بگیریم. ما قرار است در مسابقات بین‌المللی گرجستان شرکت کنیم. در این مسابقات آمادگی نسبی خود را حفظ می‌کنیم تا در آبان ماه در مسابقات قهرمانی آسیای بنگلادش شرکت کنیم.

کره از مربی آمریکایی استفاده می‌کند

وی درباره سطح مدال‌آوری در این رشته، عنوان کرد: در کامپوند تا چند سال پیش رنکینگ یک یا دو دنیا بودیم. در مسابقات قهرمانی جهان در دانمارک در سال ۲۰۱۶ مدال طلا گرفتیم و در بازی‌های آسیایی هم مدال داشتیم. در ریکرو، چون کشور‌های قدری حضور دارند، این رشته مدال‌آور نبود. در کامپوند هم کشور‌های قدری حضور دارند و الان که این رشته هم المپیکی شده، این کشور‌ها سرمایه‌گذاری خاصی روی کامپوند کردند.

معدن‌دار اضافه کرد: رقبای جهانی ما دانمارک و فرانسه هستند که تیم بسیار قدرتمندی دارند. کره نسبت به کامپوند در ریکرو خیلی قوی و رتبه یک دنیاست و الان که کامپوند المپیکی شده است، کره‌جنوبی هم سرمایه‌گذاری کرده است. با اینکه کره به عنوان مهد تیراندازی با کمان است، اما از مربی آمریکایی خوب استفاده می‌کند.

با مربیان ایرانی نتایج بهتری کسب کردیم

وی درباره تاثیر مربیان کره‌ای بر روی تیم‌های ملی کامپوند و ریکرو خاطرنشان کرد: مربیان کره‌ای وقتی به ایران آمدند به آنها هدایت دو بخش کامپوند و ریکرو را دادند. آنها در ریکرو خوب و مثمرثمر بودند و دانش خوبی داشتند، اما در بخش کامپوند اینگونه نبودند. ما در زمانی که سرمربی کره‌ای هدایت تیم را برعهده داشت، افت کردیم؛ زیرا تمرکز کره‌ای‌ها روی ریکرو بود و به نظرم دانش آنها در آن حد نیست تا مربی کامپوند باشند. الان هم مربی خیلی خوبی با هزینه کمتر در کامپوند داریم. در این رشته هر زمان که مربیان ایرانی داشتیم، نتایج بهتری کسب کردیم.

کاپیتان تیم ملی کامپوند یادآور شد: ما برای کسب مدال خیلی تلاش می‌کنیم و قول می‌دهیم که کم نگذاریم و تمام توان خود را در این راه می‌گذاریم. هرچند با این گرانی دلار و گرانی خرید تجهیزات که تماما دلاری است، شرایط ما دشوار می‌شود. ۷۰۰ میلیون تومان بیس کمان است و در کنار آن اگر بخواهیم یک تیر استاندارد بگیریم تا در سطح جهانی با دیگر رقبا به رقابت بپردازیم، ۱۳۰ میلیون باید هزینه کنیم.

مهم‌ترین ضعف ما اقتصادی است

وی در پاسخ به این پرسش که آیا فدراسیون در این زمینه کمک می‌کند یا خیر، تاکید کرد: فدراسیون کمک نمی‌کند و بچه‌ها خودشان باید تجهیزات را فراهم کنند. بودجه فدراسیون ما در حدی نیست تا کفاف امورات خودش را بدهد و به همین دلیل آنها نمی‌توانند به ما کمک کنند. باید مسئولان و حامیان مالی و شرکت‌هایی که تجهیزات‌محور هستند، کمک و بتوانند بخشی از هزینه را تامین کنند. موضوع مهم دیگر این است که تمام حریفان آسیایی و جهانی ما همواره در کورس رقابت هستند، اما متاسفانه با این شرایط اقتصادی و بالا رفتن هزینه سفر نمی‌توانیم مانند آنها در مسابقات شرکت کنیم. تیمی که بخواهد به صورت حرفه‌ای در کورس رقابت باشد باید همواره در مسابقات شرکت کند، اما مهم‌ترین عامل، ضعف اقتصادی برای اعزام و خرید تجهیزات ما است.

معدن‌دار گفت: ما در گرمای ۴۴ درجه از ساعت هشت صبح تا ۱۲ ظهر و سه بعدازظهر تا هفت غروب در زیر آفتاب تمرین می‌کنیم. در زمستان هم در دمای منفی پنج درجه در برف و باران و سرما تمرین می‌کنیم. با این وجود بچه‌ها تمام تلاش خود را می‌کنند تا نتیجه بگیرند و برای خود و کشور افتخارآفرینی کنند. مسئولان باید از نظر مالی ما را یاری کنند، زیرا در تمرینات کم نمی‌گذاریم.