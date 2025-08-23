باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که طی هفته های اخیر قیمت برنج، گوشت، مرغ، لبنیات، روغن و حبوبات روند با ثباتی داشته است که هر یک از مسئولان و فعالان بازار دلایل خود را برای شرایط بازار مطرح می کنند و همواره برآوردها حاکی از آن است که با برداشت و عرضه انبوه برنج و حبوبات و استمرار روند کاهشی قیمت ها بازار این محصولات به تعادل برسد که حال جای این سوال مطرح است آیا با کاهشی شدن ، قیمت ها به قبل باز می گردد؟

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی گفت: طی ۲ تا ۳ هفته گذشته قیمت هرکیلو برنج بیش از ۱۰۰ هزارتومان کاهش یافته است به طوریکه در مردادماه ثبات و کاهش قیمت داشتیم.

علی رغم آنکه قیمت دام زنده و مرغ زنده روند کاهشی داشته است، اما قیمت گوشت قرمز و مرغ گرم برای مصرف کننده تغییری نداشته است که بسیاری از کارشناسان اذعان می کنند که بازارگردانان و دلالان اجازه کاهش قیمت را نمی دهند، از این رو دستگاه های متولی با تشدید نظارت ها باید از گرانفروشی جلوگیری کنند.

قیمت برنج ایرانی روند کاهشی دارد

رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه بازار اقلام اساسی در ثبات به سر می برد، گفت: با تو جه به فصل برداشت برنج، قیمت برنج ایرانی روند کاهشی داشته است. گفتنی است با وجود شرایط مساعد عرضه، نوسانی در قیمت ایام پایانی ماه صفر نداریم‌.

وی با بیان اینکه مشکل کمبود عرضه روغن مرتفع شده است، افزود: مشکل حاشیه سود روغن کماکان چالشی است به طوریکه ۳ درصد کمتر از نرخ درج شده بر روی کالا عرضه می کنند، درحالیکه با احتساب حاشیه سود قانونی بالاتر از نرخ درج شده می شود که این امر دیدگاه دستگاه های نظارتی تخلف است. براین اساس حاشیه سودنهایی باید در نظر گرفته شود.

کنگری ادامه داد: با توجه به نزدیک فصل برداشت، قیمت لوبیا چیتی روند کاهشی داشته و مابقی محصولات همانند گذشته قیمت با ثیات بوده است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه قیمت برنج ایرانی به ۲۰۵ تا ۲۱۰ هزارتومان رسیده است، افزود: با افزایش عرضه برنج طی روزهای آینده روند کاهش قیمت شیب بیشتری خواهد داشت.

گزارش های میدانی از سطح فروشگاه ها حاکی از آن است که در هیچ یک از اقلام سبد مصرفی خانوار کمبودی نداریم.

کمبودی در عرضه دام و گوشت نداریم

منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام از فراوانی عرضه دام در میادین خبر داد و گفت: با توجه به شرایط مساعد عرضه دام، مازاد بر تقاضا نوسانی در قیمت نخواهیم داشت.

وی قیمت هرکیلو بره نر را ۲۹۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: طی روزهای اخیر قیمت لاشه روند نزولی داشته است که با توجه به شرایط مطلوب عرضه، نوسانی در قیمت گوشت ایام پایانی صفر نداریم.

پوریان ادامه داد:قیمت کنونی هرکیلو لاشه بدون دنبه ۶۵۰ تا ۶۵۵ هزارتومان است که براین اساس قیمت منطقی هرکیلو گوشت گوسفندی ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزارتومان و گوشت گوساله ۶۵۰ هزارتومان است.

رئیس شورای تامین کنندگان دام ذخایر گوشت منجمد را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: قیمت کنونی هرکیلو گوشت منجمد گوساله ۴۲۰ تا ۴۳۰ هزارتومان و گوشت منجمد گوسفندی ۵۰۰ هزارتومان است.

با توجه به شرایط خشکسالی و کمبود نهاده های دامی و افزایش تقاضا برای کشتار و آغاز روند کاهشی قیمت دام ناشی انتظار برآن بود که این موضوع اثر خود را در بازار گوشت بگذارد، اما متاسفانه برای مصرف کننده تغییری نداشته است که بسیاری از مسئولان اتحادیه و تشکل های دامداران اذعان می کنند که بازارگردان ها و واسطه ها نمی گذارند این اتفاق در بازار گوشت رخ دهد.

مشکلی در تامین مرغ نداریم

محمد کمالی سروستانی مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: با توجه به آنکه میزان جوجه ریزی طی ماه های اخیر ۱۵۰ میلیون قطعه است و مرغداران بیش از نیاز جوجه ریزی کردند، اما وزن گیری همانند دیگر ایام خنک سال نیست.

وی با بیان اینکه مشکلی در تامین مرغ نداریم، افزود: قیمت مرغ نقطه ای را نمی توان ارزیابی و تحلیل کرد بلکه در طول سال و پروسه زمانی قابل تحلیل است به طوریکه متوسط قیمت مرغ از ابتدای سال ۶۹ هزارتومان بوده است، درحالیکه قیمت تمام شده بالای ۷۳ هزارتومان است‌.

کمالی سروستانی ادامه داد: علی رغم کاهش جوجه ریزی در مردادماه، اما با خنک شدن هوا انتظار می رود که میزان عرضه گوشت مرغ کمتر از ماه های قبل نباشد. ضمن آنکه در تمامی مغازه ها مرغ موجود است.

مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: برآوردها حاکی از آن است که با تامین به موقع و با کیفیت نهاده دامی، نوسانی در قیمت مرغ نخواهیم داشت.

براساس آمار اعلامی جوجه ریزی مرداد ناشی از تنش گرمایی کمتر از ماه های قبل است، اما با خنک شدن هوا در شهریورماه پیش بینی می شود که میزان تولید گوشت مرغ کمتر از ماه های قبل نباشد و در حال حاضر مرغ به وفور در تمامی مغازه ها موجود است.

تخم مرغ کماکان کمتر از نرخ مصوب عرضه می شود

حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: حال حاضر قیمت هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری ۴۵ تا ۵۰ هزارتومان است که کماکان کمتر از نرخ مصوب و تمام شده عرضه می شود.

به گفته وی، با توجه به کاهش نرخ تخم مرغ درب مرغداری، هرشانه تخم مرغ ۲ کیلویی ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزارتومان باید بدست مصرف کننده برسد که متاسفانه برخی مغازه داران با سود مصوب قبلی عرضه می کنند.

کاشانی ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که تولید تخم مرغ مرداد به ۱۱۶ هزارتن برسد که این میزان مازاد بر نیاز کشور است.

قیمت میوه و صیفی ارزان می شود

مصطفی دارایی نژاد کارشناس کشاورزی گفت: برآوردها حاکی از آن است که با افزایش عرضه، قیمت تمامی اقلام میوه و صیفی از ابتدای شهریور ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش یابد.

به گفته وی، امسال با توجه به شرایط خشکسالی و کم آبی قیمت میوه و صیفی نوساناتی داشته که پیش بینی می شود از شهریورماه با افزایش عرضه قیمت کاهش یابد.

دارایی نژاد ادامه داد: امسال گرمای هوا منجر به سوزاندن برگ سبزی و کاهو شد که در نهایت کمبود عرضه منجر به نوسان قیمت در بازار شد.

کارشناس کشاورزی قیمت هرکیلو سبزی در میدان مرکزی را ۲۵ تا ۴۰ هزارتومان اعلام کرد و گفت: با افزایش عرضه از شهریور ماه پیش بینی می شود که بازار به ثبات برسد.

با توجه به نوسانات قیمت ها در طول سال، تامین کالاهای اساسی سبد خانوار برای دهک های متوسط و کم درآمد جامعه با چالش هایی روبرو شده است که در برخی موارد سودجویی عوامل واسطه و دلال عامل اصلی این التهابات است که با تشدید نظارت ها انتظار می رود که جلوی افزایش چشمگیر قیمت گرفته شود.