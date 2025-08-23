باشگاه خبرنگاران جوان - مجید هنرجو رئیس فدراسیون اسکیت در خصوص حضور و نتایج تیم ملی اسکیت فریاستایل ایران در بازیهای جهانی چِنگدو اظهار داشت: برای نخستین بار موفق شدیم چهار سهمیه (۲ ورزشکار در بخش مردان و ۲ ورزشکار در بخش بانوان) به دست آوریم و راهی این رویداد شویم. پیش از این مسابقات تیم ما در رقابتهای جهانی ایتالیا هم به میدان رفته و در آنجا نیز شاهد درخشش ملیپوشان کشورمان بودیم.
وی ادامه داد: در بازیهای چنگدو شاهد حضور مدعیان جهانی با تمام ظرفیت بودیم و در چنین فضایی سطح مسابقات طبیعی است که بالا باشد. حضور کشورهای صاحبنام اسکیت کار را سخت کرده بود، اما با این حال ملیپوشان ایران نمایش قابل قبولی داشتند. هرچند انتظار داشتیم نتایج بهتری کسب کنیم، اما تنها یک مدال برنز نصیب ایران شد که با توجه به مدالهای کسب شده در چند وقت اخیر، این هم نشان از سطح بسیار بالای این مسابقات دارد.
رئیس فدراسیون اسکیت تاکید کرد: در مسابقاتی که برگزار شد تمامی نمایندگان ما از مرحله گروهی صعود کرده و به جمع هشت نفر پایانی راه یافتند که در نیمهنهایی، تنها نمایندگان ایران، چین و چینتایپه حاضر بودند که این موضوع نشاندهنده پیشرفت ما در این رشته است. در بخش پسران، رضا لسانی مدال برنز گرفت و مدالهای طلا و نقره به ورزشکاران میزبان رسید.
هنرجو ادامه داد: شرایط میزبانی سخت بود و مشکلاتی برای ملیپوشان ایجاد شد. علاوه بر این، برخی بازیکنان با کسالت مواجه بودند و همین موضوع مانع کسب مدال طلا شد. ما یک بدشانسی بزرگ آوردیم و آن این بود که در یکچهارم نهایی ترانه احمدی و رومینا سالک بهدلیل قرعه بدی که با آن مواجه شدند رو در روی هم قرار گرفتند و ما یکی از شانسهای مدالمان را از دست دادیم. با این شرایط کاروان اسکیت ایران در مجموع یک مدال برنز، دو مقام چهارمی و یک جایگاه پنجمی به دست آورد و تنها کشورهای چین و چینتایپه در بخش دختران عملکردی بهتر از ما داشتند. در بخش آقایان نیز حتی ورزشکار کشور چین تایپه نتوانست به جمع چهار نفر برتر صعود کند و تنها ورزشکاران کشورهای چین و ایران در این مرحله حضور داشتند. در مجموع تیم کشورمان نتایج برتری نسبت به کشورهای صاحبنامی، چون ایتالیا و اسپانیا که از قدرتهای اسکیت جهان هم به شمار میروند، به ثبت رساند.
رئیس فدراسیون اسکیت تصریح کرد: انتظار داشتیم حداقل ۲ مدال را از این رویداد به دست آوریم، اما شرایط مسابقات و زمینی که بازی در آن برگزار میشد، این فرصت را از ما گرفت. با این حال مطمئن هستم در آینده، نتایج بهتری برای علاقهمندان به اسکیت رقم خواهیم زد.
وی در ادامه به برخی انتقادها واکنش نشان داد و گفت: برخی این صحبت را مطرح میکنند که میتوانستیم در رشتههای دیگر نیز ورزشکار اعزام کنیم، اما شرایط حضور ما بر اساس کسب سهمیه بوده و این نکته بسیار مهم از نگاه و چشم این منتقدان به دور مانده است؛ بنابراین چنین انتقادی فاقد پشتوانه واقعی است.
هنرجو خاطرنشان کرد: کشورهای قدرتمند دیگری هم در میدان حضور داشتند، اما عملکرد ملیپوشان اسکیت در چنگدو ارزشمند بود و نباید آن را نادیده گرفت، چرا که ۱۳ درصد سهمیه کل کاروان ایران در این رویداد متعلق به رشته اسکیت بود و این نشاندهنده توانمندی و ظرفیت بالای این رشته است. مطمئن هستم در آینده موفقیتهای بزرگتری در انتظار اسکیت ایران خواهد بود و نمایندگان ما در رویدادهای مختلف میتوانند پرچم مقدس کشورمان را به اهتزاز درآورده و برگی دیگر از افتخارات دختران و پسران این سرزمین را ورق بزنند.