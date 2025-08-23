باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سرویس اطلاعات خارجی اوکراین در ۲۲ اوت گزارشی ادعای منتشر کرد مبنی بر این که ایران علاقه‌مند است برای بازیابی سامانه‌های پدافند هوایی و جنگ الکترونیک خود که در جریان درگیری اخیر با اسرائیل آسیب دیده‌اند، از بلاروس کمک دریافت کند.

جنگ بین ایران و اسرائیل در ۱۳ ژوئن (۲۳ خرداد) آغاز شد و دو طرف در ۲۴ ژوئن (۳ تیر) موافقت کردند آتش‌بس برقرار کنند.

الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس، در ۲۰ اوت (۲۹ مرداد) با رئیس‌جمهور ایران، مسعود پزشکیان، در مینسک دیدار کرد.

در حالی که دستور کار رسمی بر تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری گسترده‌تر متمرکز بود، اطلاعات اوکراین ادعا می کند که پشت در‌های بسته، تهران همچنین به دنبال کمک بلاروس در زمینه پشتیبانی فنی-نظامی بود.

در این بیانیه ادعایی آمده است: «برخلاف روسیه، بلاروس کمتر در حوزه فنی-نظامی تحت فشار تحریم های غرب قرار گرفته است و می‌تواند به کانالی برای بازیابی توان دفاعی ایران تبدیل شود.»

هم تهران و هم مینسک، متحدان مسکو هستند.پیشتر اوکراین ادعا کرده بود که ایران پهپاد‌ها و موشک‌های بالستیکی در اختیار روسیه قرار داده که در حملات به اوکراین استفاده شده‌اند، در حالی که بلاروس به کرملین اجازه داده است از قلمرو خود به عنوان یک منطقه تجمع برای عملیات‌هایش علیه اوکراین استفاده کند.

طبق این گزارش، ایران همچنین به دنبال دریافت کمک برای حل کمبود شدید تجهیزات تولید برق و ماشین‌آلات کشاورزی است.

این گزارش اطلاعاتی مدعی است: «برای مینسک، این [همکاری]چشم‌انداز مشارکت در پروژه‌هایی را ارائه می‌دهد که فراتر از موضوعات رسمی است. ایران قصد دارد از بلاروس به عنوان کانال دیگری برای دسترسی به کالا‌های تحریم شده استفاده کند.»

منبع: کی یف پست