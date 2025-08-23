نهاد اطلاعاتی اوکراین مدعی است ایران برای بازسازی سامانه‌های پدافند هوایی خود از بلاروس کمک خواسته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سرویس اطلاعات خارجی اوکراین در ۲۲ اوت گزارشی ادعای منتشر کرد مبنی بر این که ایران علاقه‌مند است برای بازیابی سامانه‌های پدافند هوایی و جنگ الکترونیک خود که در جریان درگیری اخیر با اسرائیل آسیب دیده‌اند، از بلاروس کمک دریافت کند.

جنگ بین ایران و اسرائیل در ۱۳ ژوئن (۲۳ خرداد) آغاز شد و دو طرف در ۲۴ ژوئن (۳ تیر) موافقت کردند آتش‌بس برقرار کنند. 

الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس، در ۲۰ اوت (۲۹ مرداد) با رئیس‌جمهور ایران، مسعود پزشکیان، در مینسک دیدار کرد.

در حالی که دستور کار رسمی بر تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری گسترده‌تر متمرکز بود، اطلاعات اوکراین ادعا می کند که پشت در‌های بسته، تهران همچنین به دنبال کمک بلاروس در زمینه پشتیبانی فنی-نظامی بود.

در این بیانیه ادعایی آمده است: «برخلاف روسیه، بلاروس کمتر در حوزه فنی-نظامی تحت فشار تحریم های غرب قرار گرفته است و می‌تواند به کانالی برای بازیابی توان دفاعی ایران تبدیل شود.»

هم تهران و هم مینسک، متحدان مسکو هستند.پیشتر اوکراین ادعا کرده بود که  ایران پهپاد‌ها و موشک‌های بالستیکی در اختیار روسیه قرار داده که در حملات به اوکراین استفاده شده‌اند، در حالی که بلاروس به کرملین اجازه داده است از قلمرو خود به عنوان یک منطقه تجمع برای عملیات‌هایش علیه اوکراین استفاده کند.

طبق این گزارش، ایران همچنین به دنبال دریافت کمک برای حل کمبود شدید تجهیزات تولید برق و ماشین‌آلات کشاورزی است.

این گزارش اطلاعاتی مدعی است: «برای مینسک، این [همکاری]چشم‌انداز مشارکت در پروژه‌هایی را ارائه می‌دهد که فراتر از موضوعات رسمی است. ایران قصد دارد از بلاروس به عنوان کانال دیگری برای دسترسی به کالا‌های تحریم شده استفاده کند.»

منبع: کی یف پست

برچسب ها: دولت بلاروس ، جنگ ۱۲ روزه ، حمله اسرائیل به ایران ، جنگ اوکراین و روسیه
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
علی
۲۱:۴۵ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
خوب به تو چه دلقک اوکراین
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۴ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
بلاروس کشور ضعیف هست وچاکر روسیه وفکر نکنم به درد کشور ما بخورن
۴
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۵ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
اوکراین چی میگی مگس کوچک
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۱ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
ا‌وکراین در حال له شدن آمار ما را در می آورد !!! زلنسکی فرومایه
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۱ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
فرضا که اینطور باشه، به تو چه بیخرد دلقک آویزون زلنسنکی؟!!!!
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۵:۳۵ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
چرا خودت را معرفی نمیکنی.اگر مطمئن هستی سند ارائه کن.و اگر نه دروغگوی صهیونیستی.
۵
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۴ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
این زلنسکی دلقک کاش زودتر خفه بشه و محو بشه‌ مردم اوکراین رو بیچاره کرده . آخه احمق تو باید اون گندی رو که تو کشور خودت زدی پاک کنی دلقک!!!!
۹
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۸ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
خداوند یار و یاورآقای زلنسکی باشد از اول جنگ لباس رزم پوشیده پا به پای سربازان می جنگد


پاینده باد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۵ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
سه ساله مقابل تجاوز به کشورش ایستاده و داره میجنگه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۱ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
نهاد اطلاعاتی خارجی نمیخواد که داداش
کشوری که سر تا پا تحریمه
تو هر کشوری پا بذاره میخواد تحریم هارو دور بزنه
۴
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۴ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
زلینسکی بازیگر کمدی و کودتاچی انقلاب مخملی امریکا
که بدجوری کشور اوکراین را به نابودی داد
بیل زنی .باغچه خودتت را بیل بزن
دخالت در امور کشور ما نکن ..ماشالله خودکفا هستیم با تحریم چند دهه
بخاطر نخبگان جوان ایران زمین
۲۶
۵۵
پاسخ دادن
