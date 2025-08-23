باشگاه خبرنگاران جوان ـ نخستین پرواز زائران عمره‌گزار با حدود ۲۵۰ نفر در قالب دو کاروان، بامداد امروز از ترمینال سلام فرودگاه امام خمینی (ره) به مقصد فرودگاه مدینه انجام شد.

علیرضا بیات، رئیس سازمان حج و زیارت در آئین بدرقه این زائران گفت: نخستین پرواز زائران عمره‌گزار از تهران انجام شد. در شهریورماه روزانه ۲ پرواز از تهران و استان دیگری به مقصد عربستان در نظر گرفته‌ایم. علاوه‌بر این، اعزام زائران در ۱۷ ایستگاه پروازی برنامه‌ریزی شده است.

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه تمامی زیرساخت‌ها برای جابجایی و پذیرایی از زائران آماده شده است، گفت: به تدریج تعداد پرواز‌ها درماه‌های آینده افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه در عمره گذشته برای برخی زائران، امکان استفاده از قطار برای تردد بین مدینه و مکه فراهم نشد، اظهار کرد: امسال یکی از کار‌های اجرایی در زمینه سهولت سفر زائران خانه خدا این است که مسافت نقل و انتقال زائران را کاهش داده‌ایم و جابجایی بین دو شهر مکه و مدینه با قطار انجام خواهد شد.

بیات با اشاره به سیاست تشویقی سفر عمره برای زوج‌های جوان، گفت: حدود ۱۰۰۰ نفر تا کنون در طرح عمره زوج‌ها جوان ثبت‌نام کرده‌اند و مصمم هستیم تمام این زوج‌ها را بدون نیاز به تأمین فیش اعزام کنیم.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین رکن‌الدینی، معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری نیز در آئین بدرقه نخستین گروه از کاروان زائران ایرانی که برای عمره راهی عربستان شد، برنامه‌های فرهنگی را که قرار است در عمره امسال برای زائران انجام شود، تشریح کرد. او گفت: برای هرکاروان یک روحانی اختصاص یافته است که مسئول نظارت بر اجرای دقیق اعمال معنوی و مناسک عمره مفرده زائران خواهد بود.

معاون فرهنگی بعثه هدف از برگزاری برنامه‌های فرهنگی عمره را آگاهی‌بخشی و معرفت‌افزایی زائران عنوان کرد و افزود: در عمره امسال در دو شهر مکه و مدینه برنامه‌های شاخص بسیاری اجرا خواهد شد. مهمترین برنامه محفل انس و معرفت است که با حضور، مجری، قاری، سخنران و مداح برگزارخواهد شد. همچنین مسابقات فرهنگی ویژه‌ای برای کودکان، نوجوانان و زوج‌ها تدارک دیده شده است.

منبع: حج و زیارت