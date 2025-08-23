نخستین پرواز زائران عمره‌گزار در قالب دو کاروان، از ترمینال سلام فرودگاه امام خمینی (ره) به مقصد فرودگاه مدینه انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ نخستین پرواز زائران عمره‌گزار با حدود ۲۵۰ نفر در قالب دو کاروان، بامداد امروز از ترمینال سلام فرودگاه امام خمینی (ره) به مقصد فرودگاه مدینه انجام شد.

علیرضا بیات، رئیس سازمان حج و زیارت در آئین بدرقه این زائران گفت: نخستین پرواز زائران عمره‌گزار از تهران انجام شد. در شهریورماه روزانه ۲ پرواز از تهران و استان دیگری به مقصد عربستان در نظر گرفته‌ایم. علاوه‌بر این، اعزام زائران در ۱۷ ایستگاه پروازی برنامه‌ریزی شده است.

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه تمامی زیرساخت‌ها برای جابجایی و پذیرایی از زائران آماده شده است، گفت: به تدریج تعداد پرواز‌ها درماه‌های آینده افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه در عمره گذشته برای برخی زائران، امکان استفاده از قطار برای تردد بین مدینه و مکه فراهم نشد، اظهار کرد: امسال یکی از کار‌های اجرایی در زمینه سهولت سفر زائران خانه خدا این است که مسافت نقل و انتقال زائران را کاهش داده‌ایم و جابجایی بین دو شهر مکه و مدینه با قطار انجام خواهد شد.

بیات با اشاره به سیاست تشویقی سفر عمره برای زوج‌های جوان، گفت: حدود ۱۰۰۰ نفر تا کنون در طرح عمره زوج‌ها جوان ثبت‌نام کرده‌اند و مصمم هستیم تمام این زوج‌ها را بدون نیاز به تأمین فیش اعزام کنیم.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین رکن‌الدینی، معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری نیز در آئین بدرقه نخستین گروه از کاروان زائران ایرانی که برای عمره راهی عربستان شد، برنامه‌های فرهنگی را که قرار است در عمره امسال برای زائران انجام شود، تشریح کرد. او گفت: برای هرکاروان یک روحانی اختصاص یافته است که مسئول نظارت بر اجرای دقیق اعمال معنوی و مناسک عمره مفرده زائران خواهد بود.

معاون فرهنگی بعثه هدف از برگزاری برنامه‌های فرهنگی عمره را آگاهی‌بخشی و معرفت‌افزایی زائران عنوان کرد و افزود: در عمره امسال در دو شهر مکه و مدینه برنامه‌های شاخص بسیاری اجرا خواهد شد. مهمترین برنامه محفل انس و معرفت است که با حضور، مجری، قاری، سخنران و مداح برگزارخواهد شد. همچنین مسابقات فرهنگی ویژه‌ای برای کودکان، نوجوانان و زوج‌ها تدارک دیده شده است.

منبع: حج و زیارت

برچسب ها: عمره گذار ، حج و زیارت
خبرهای مرتبط
اطلاعیه حج و زیارت استان آذربایجان شرقی
بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار راهنمایی توسط خادمان حج و زیارت در ایام اربعین انجام شد
ظرفیت ایجاد شده در دوره اول عمره ۱۴۰۴ تکمیل شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تهران از نظر تجهیزات آتش‌نشانی آماده است/ بسیاری از استان‌ها هنوز با کمبود مواجهند
ممنوعیت تردد و یکطرفه شدن برخی مسیرها/ محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های پرتردد
پیام تبریک فراجا به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت
طراحی ایستگاه‌های اتوبوس پایتخت با معماری ایرانی-اسلامی
تاکسی اینترنتی شهرداری باید به بخش خصوصی واگذار شود
گام بلند در ارتقای سواد دینی و مهارتی مددجویان کمیته امداد
فعالیت تیم‌های پیشگیری از اعتیاد در حدود ۳ هزار محله
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده قرار گرفت
انسداد زودهنگام جاده چالوس و اعمال محدودیت‌های ترافیکی
اعزام ۸۸ هزار مددجوی کمیته امداد به اردو‌های نوید زندگی و شوق زیارت از ابتدای سال
آخرین اخبار
انسداد زودهنگام جاده چالوس و اعمال محدودیت‌های ترافیکی
اعزام ۸۸ هزار مددجوی کمیته امداد به اردو‌های نوید زندگی و شوق زیارت از ابتدای سال
پیام تبریک فراجا به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت
ممنوعیت تردد و یکطرفه شدن برخی مسیرها/ محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های پرتردد
فعالیت تیم‌های پیشگیری از اعتیاد در حدود ۳ هزار محله
گام بلند در ارتقای سواد دینی و مهارتی مددجویان کمیته امداد
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده قرار گرفت
طراحی ایستگاه‌های اتوبوس پایتخت با معماری ایرانی-اسلامی
تاکسی اینترنتی شهرداری باید به بخش خصوصی واگذار شود
تهران از نظر تجهیزات آتش‌نشانی آماده است/ بسیاری از استان‌ها هنوز با کمبود مواجهند
دیدار رئیس بنیاد شهید با خانواده شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه
فرماندار تهران: ۱۳۷ پروژه عمرانی و خدماتی در هفته دولت افتتاح خواهد شد
تعیین سهم ۲۰ درصدی استان تهران از برنامه اسقاط سالانه خودرو‌های فرسوده
ثبت‌نام هزار زوج‌ جوان برای طرح تشویقی سفر به حج عمره
تردد در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس و آزادراه شمال ممنوع شد
حفر چاه در تهران باید ممنوع شود/ انتقال آب طالقان به تهران تا سه ماه آینده
کشف یک تن چوب قاچاق در رباط کریم
خدمت‌رسانی ویژه هلال‌احمر به زائران دهه آخر صفر در مشهد
سردار منتظر المهدی: نجات جان انسان، به منزله نجات جان جهان است
کشف محموله بزرگ خزندگان قاچاق در فرودگاه امام خمینی (ره)
احتمال یک‌طرفه شدن جاده چالوس در غروب امروز
پیام تبریک رئیس جمعیت هلال‌احمر به مناسبت روز پزشک