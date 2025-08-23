باشگاه خبرنگاران جوان - پاری سن ژرمن در هفته دوم رقابتهای لیگ فرانسه میزبان آنژه بود و توانست با یک گل به پیروزی برسد.
این نخستین بازی خانگی پاری سن ژرمن در فصل جاری بود و از جام قهرمانی این تیم در لیگ قهرمانان اروپا برابر هواداران رونمایی شد.
این شب خاص برای پاریسیها یک اتفاق ویژه هم داشت و آن خداحافظی اشک بار دوناروما بود که سهم بسزایی در فصل تاریخ ساز پاریسیها داشت.
دوناروما سنگربان ایتالیایی آرزوی خداحافظی با هواداران پاری سن ژرمن را قبل از جدایی رسمی از تیم فرانسوی داشت و به آرزویش رسید.
دوناروما چند روز پیش در پیام خداحافظیاش نوشت: آرزو دارم این فرصت را داشته باشم که بار دیگر هواداران ورزشگاه پارک د پرنس را ببینم و آنطور که شایسته است، با آنها خداحافظی کنم.»
در مراسم رونمایی از جامهای فصل گذشته پاری سن ژرمن این دروازهبان ایتالیایی در ورزشگاه پارک د پرنس مورد تجلیل قرار گرفت.
اشرف حکیمی، دوناروما را به سلام به هواداران تشویق کرد. دوناروما که از ترکیب بازی کنار گذاشته شده بود، پس از تشویق اشرف حکیمی و مارکینیوش، مقابل نقطه پنالتی ایستاد و با هزاران هواداری که نامش را برای مدت طولانی فریاد میزدند، خداحافظی کرد.
دوناروما نتوانست اشکهایش را پس از شنیدن نامش برای آخرین بار در ورزشگاه کنترل کند.
برخلاف صفحات هواداران و رسانهها، صفحه رسمی پاری سن ژرمن در شبکه اجتماعی ایکس هنوز به خداحافظی این دروازهبان و تشکر از او اشارهای نکرده است؛ موضوعی که نشاندهنده اختلاف بزرگ اخیر بین دو طرف است.
پیش بینی میشود که این سنگربان ایتالیایی راهی لیگ جزیره شود تا پیراهن منچستر سیتی را برتن کند.