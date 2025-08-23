تحلگیر بازار سرمایه در خصوص روند حرکتی شاخص‌های بازار سرمایه نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور -‌ آراد پورکار کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تحلیل شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن نشان می‌دهد که شاخص کل هم‌وزن در یک کانال مشخص قرار داشت که متاسفانه محدوده حمایتی آن شکست. اکنون کف کانال روی محدوده ۷۴۸,۰۰۰ واحد می‌تواند به عنوان یک حمایت خوب برای بازار نقش‌آفرینی کند. در حال حاضر، نقاط مقاومتی شاخص کل هم‌وزن در محدوده‌های ۷۹۰,۰۰۰ و ۸۲۵,۰۰۰ واحد قرار دارد.

شاخص کل هم وزن

پورکار در ادامه در خصوص شاخص کل بورس هم افزود: ما در حال تکمیل یک موج در یک ساختار‌ a،b، c هستیم و در حال حاضر در موج  a نزولی قرار داریم. این موج به صورت پنج موجی در حال شکل‌گیری است و در حال حاضر در موج پنج هستیم. به احتمال زیاد، این موج در محدوده‌های ۲۵۰,۰۰۰ واحد به پایان خواهد رسید و یک موج  b شکل می‌گیرد که به سمت بالا حرکت خواهد کرد و به سمت میدلاین کانالی خواهد آمد. پس از آن، دوباره یک موج اصلاحی خواهیم داشت که برابری زمان و عدد شاخ می‌شود، مثلاً در محدوده‌های ۲۰۰,۰۰۰ تا ۲۵۰,۰۰۰ واحد. این نقاط با زمان‌بندی آبان ماه همخوانی دارد و به نظر می‌رسد که در آن زمان بازار دوباره می‌تواند آنالیز بسیار خوبی داشته باشد تا یک گام صعودی به سمت جلو بردارد.

شاخص کل

شایان ذکر است دیدگاه‌های فوق صرفا تکنیکال بوده و عوامل و اخبار زیادی مانند مناسبات سیاسی و تصمیمات اقتصادی، می‌تواند بر روند این شاخص‌ها تاثیر بگذارد.

برچسب ها: تحلیل تکنیکال ، شاخص کل بورس
اخبار پیشنهادی
