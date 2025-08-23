منابع خبری از شهادت یکی از بازیکنان تیم فوتبال باشگاه الجزیره، در جریان حملات رژیم صهیونیستی به صف دریافت کمک‌های غذایی در شمال غزه خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - منابع خبری اعلام کردند که «مهند جمال علیان» بازیکن تیم فوتبال باشگاه الجزیره در شمال نوار غزه به شهادت رسید.

بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «سما»، منابع مذکور همچنین اعلام کردند، این فوتبالیست جوان فلسطینی به همراه شهروندان فلسطینی دیگر در اثنای انتظار برای دریافت کمک‌های بشردوستانه در صف ایستاده بود که توسط رژیم صهیونیستی در شمال نوار غزه هدف قرار گرفته شد و به شهادت رسید.

چندی پیش نیز «سلیمان عبید» فوتبالیست پیشین فلسطینی که به «پله فلسطین» شهرت داشت، در حالی که در صف کمک‌های بشردوستانه در غزه بود، با شلیک نظامیان صهیونیست به شهادت رسید. 

بر اساس گزارش‌ها، رژیم صهیونیستی به طور سیستماتیک به مراکز توزیع کمک‌ها و مناطق مسکونی حمله و از ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه جلوگیری می‌کند. این حملات باعث تشدید بحران انسانی در غزه شده است.

غزه از ماه‌ها پیش با بحران شدید انسانی مواجه است و مردم این منطقه، به ویژه کودکان و زنان، در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کنند.

کمبود شدید غذا، آب و دارو، جان بسیاری از مردم را به خطر انداخته است.

از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا، جنگ کشتار جمعی در غزه را آغاز کرده است که شامل قتل، گرسنگی، تخریب و آوارگی اجباری می‌شود. این رژیم همه فراخوان‌های بین‌المللی و دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری برای توقف این جنایات را نادیده گرفته است.

رژیم صهیونیستی از زمان فروپاشی آتش‌بس شکننده در ماه مارس، جنگ خود علیه غزه را از سر گرفته است. نیرو‌های ارتش به بسیاری از مناطق نوار غزه، به ویژه در جنوب پیشروی کرده‌اند و خواستار تخلیه مناطق وسیعی در شمال شده‌اند. ارتش اشغالگر تهدید کرده است که در غزه می‌ماند و از مناطق جدیدی که از مارس تصرف کرده و محاصره‌ای خفقان‌آور که بر کمک‌های غذایی و پزشکی اعمال کرده است، عقب‌نشینی نمی‌کند.

نهاد‌های داخلی و بین‌المللی و کمیته‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند تا برای توقف جنگ کشتار جمعی در غزه رژیم صهیونیستی را تحت فشار قرار دهند.

منبع: ایسنا

برچسب ها: شهادت فوتبالیست ، نوار غزه ، فوتبالیست ، رژیم صهیونیستی
