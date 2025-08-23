باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
خرس‌های سبلان در کمین مناطق مسکونی + فیلم

تصاویری از نزدیک شدن خرس‌های سبلان به مناطق مسکونی را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - تغییر رفتار خرس‌ها و وابستگی آن‌ها به غذاهای کوهنوردان، موجب شده که این جانوران به پناهگاه‌ها و مناطق مسکونی در مسیر کوه سبلان نزدیک شوند.

 

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۲ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
باید تعداد زیادی عروسک شوکر دار تو‌ دشت ها نصب کرد تا حیوانات از انسان فرار کنن
