\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0631\u0641\u062a\u0627\u0631 \u062e\u0631\u0633\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u0648\u0627\u0628\u0633\u062a\u06af\u06cc \u0622\u0646\u200c\u0647\u0627 \u0628\u0647 \u063a\u0630\u0627\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0648\u0647\u0646\u0648\u0631\u062f\u0627\u0646\u060c \u0645\u0648\u062c\u0628 \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0627\u0646\u0648\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u067e\u0646\u0627\u0647\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0645\u0633\u06a9\u0648\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u06a9\u0648\u0647 \u0633\u0628\u0644\u0627\u0646 \u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9 \u0634\u0648\u0646\u062f.\n\u00a0\n