باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی نظری رئیس هیئت تکواندو استان تهران در مورد مجمع فدراسیون گفت:دلیل اصلی تشکیل مجمع ارائه صورت‌های مالی سال گذشته و تصمیم‌گیری درباره برخی موضوعاتی بود که هیئت رئیسه به مجمع واگذار کرده بود. خوشبختانه در بحث صورت‌های مالی مشکل خاصی وجود نداشت. همان‌طور که آقای اسبقیان اشاره کردند، شفافیت حساب‌های فدراسیون تکواندو در میان فدراسیون‌های ورزشی بی‌نظیر است.

او ادامه داد: با توجه به تغییرات اقتصادی و مشکلاتی که سایر فدراسیون‌ها در تأمین منابع داشتند، فدراسیون تکواندو توانسته حساب‌ها را کامل و شفاف ارائه کند. همچنین فعالیت‌ها و نتایجی که فدراسیون در سال گذشته کسب کرده، بی‌سابقه بوده است. این روند رو به رشد با حضور آقای ساعی و تیم مدیریتی قوی در بخش‌های مالی، اداری و سازماندهی تیم‌های ورزشی حاصل شده و همین موضوع باعث شد در مجمع از فدراسیون تکواندو تقدیر شود؛ که به نظر من کاملاً شایسته هم بود.

نایب رئیبس فدراسیون تکواندو در مورد توسعه ورزش تکواندو گفت: طبیعتاً بخش مهمی از فعالیت هیئت‌های استانی توسعه تکواندو در سطح استان‌هاست. از زمانی که استاد ساعی مسئولیت فدراسیون را بر عهده گرفتند، همه حوزه‌ها فعال‌تر شدند. برخی هیئت‌هایی که جایگاه‌شان تضعیف شده بود دوباره به مدار بازگشتند. در جلساتی که با کمیته هیئت‌ها داشتیم، تأکید جدی بر توسعه ورزش قهرمانی و میدان دادن به جوانان برای مدال‌آوری وجود داشت. خوشبختانه امروز تکواندو در سراسر کشور، به‌ویژه در بین بانوان، توسعه چشمگیری یافته و این موضوع بسیار ارزشمند است.

او افزود: در بخش زیرساخت‌ها مشکلاتی وجود دارد؛ همان‌طور که اکثر فدراسیون‌ها با آن روبه‌رو هستند. تجهیز سالن‌ها و استفاده از سیستم‌های دقیق نرم‌افزاری و سخت‌افزاری هزینه‌بر است و نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. بسیاری از سالن‌ها هم واگذار شده و هیئت‌ها مجبورند سالن اجاره کنند. این مسائل طبیعتاً مشکلاتی ایجاد می‌کند.

نظری در مورد تاثیر حضور هادی ساعی در راس فدراسیون گفت: حضور آقای ساعی و حمایت‌های ایشان از تکواندوکاران کشور، انگیزه و دلگرمی ویژه‌ای ایجاد کرده و روند تکواندو ایران را رو به رشد نگه داشته است. در سطح جهانی هم جایگاه ایران بسیار خوب است. اعتبار شخص آقای ساعی در مجامع بین‌المللی سبب شده بسیاری از مشکلات ما در مسابقات جهانی حل شود و توجه شایسته‌ای به تکواندوکاران ایرانی شود.

نظری ادامه داد: ما در استان تهران پایگاه قهرمانی را فعال کرده‌ایم و به دنبال الگویی جدید هستیم. نگهداری و حمایت از بازیکنان شاخص برای ما اهمیت زیادی دارد. در کنار آن، توانبخشی آسیب‌دیدگان و ارتقای توانمندی‌ها با کمک متخصصان پزشکی را در دستور کار داریم. مرکز پایش سلامت با بهره‌گیری از هوش مصنوعی راه‌اندازی شده که در حال آزمایش است. هدف ما این است که در تهران همیشه ۴ تا ۵ تیم آماده و قدرتمند داشته باشیم. با توجه به اینکه حدود ۳۰۰ هزار تکواندوکار در تهران فعال هستند، چنین ظرفیتی کاملاً امکان‌پذیر است. البته انتظار ما از فدراسیون این است که در صورت بهره‌مندی از حمایت‌های دولتی، کمک بیشتری به هیئت‌ها داشته باشد.

نظری در پایان گفت: تکواندو با این حجم مخاطب نیازمند توجه ویژه مسئولان فرهنگی و ورزشی است. سرمایه‌گذاری در این رشته علاوه بر افزایش شانس مدال‌آوری در رویداد‌های بین‌المللی و المپیک، به کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز کمک می‌کند. یک تکواندوکار حداقل هفته‌ای ۱۰ ساعت درگیر تمرین است و همین باعث افزایش نظم، اطاعت‌پذیری، هوش اجتماعی و رشد شخصیتی او می‌شود. این ویژگی‌ها برای نسل آینده بسیار ارزشمند است و تکواندو می‌تواند نقشی جدی در تعالی جامعه ایفا کند.