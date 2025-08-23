ورود حدود ۴ میلیون زائر به مشهد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u062a\u0627\u062f \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0633\u0641\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc \u0627\u0632 \u0648\u0631\u0648\u062f \u06f4 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u0632\u0627\u0626\u0631 \u0628\u0647 \u0645\u0634\u0647\u062f \u0645\u0642\u062f\u0633 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f.\n\u0647\u0631 \u0644\u062d\u0638\u0647 \u0628\u0647 \u0634\u0645\u0627\u0631 \u0632\u0627\u0626\u0631\u0627\u0646 \u0639\u0644\u06cc \u0628\u0646 \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u0644\u0631\u0636\u0627 (\u0639) \u0627\u0636\u0627\u0641\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\n