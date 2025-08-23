باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
ورود حدود ۴ میلیون زائر به مشهد + فیلم

در آستانه شهادت امام رضا (ع) تاکنون حدود ۴ میلیون زائر به مشهد مقدس وارد شده‌اند و پیش بینی می‌شود تعداد زائران به ۷ میلیون نفر هم برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ستاد اجرایی خدمات سفر استانی خراسان رضوی از ورود ۴ میلیون زائر به مشهد مقدس خبر داد.

هر لحظه به شمار زائران علی بن موسی الرضا (ع) اضافه می‌شود.

 

