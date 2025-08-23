باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
کاربران فضای مجازی برای روز صنایع دفاعی دست به قلم شدند + فیلم

در روز صنعت دفاعی کاربران فضای مجازی با انتشار مطالبی، کلیدواژه دانشِ اقتدارساز را به یکی از مهمترین مفاهیم این روز تبدیل کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاربران فضای مجازی به مناسبت ۳۱ مرداد که روز صنعت دفاعی کشور است دست به قلم شدند و دستاورد‌های دفاعی کشور را با کلیدواژه دانش اقتدارساز پرتکرار کردند.

تبادل نظر
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۵ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
درود به شرف کسی که برای دفاع از مرز و بوم ایران عزیز تلاش می‌کند امنیت خریدنی نیست ساختنیست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۳ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
ما باید از حالا به بعد تمام اسرار نظامی و امنیتی و تجهیزات و تسلیحاتی نظامی و جنگی خودمان را مخفی و سری نگه داریم و دشمنان ما آگاهی از چیزی هایی که داریم بی اطلاع و نا آگاه باشد که نتوانند برای آنها اقدامات متقابلی انجام دهند و همیشه سردرگم و غافل باشند ..‌..
۰
۰
پاسخ دادن