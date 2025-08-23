باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رئیسجمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، روز جمعه اعلام کرد که «سرجیو گور»، مدیر کادر ریاستجمهوری کاخ سفید، به عنوان سفیر بعدی آمریکا در هند منصوب خواهد شد. علاوه بر این، گور همچنین به عنوان فرستاده ویژه امور جنوب و مرکز آسیا خدمت خواهد کرد.
ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «سرجیو دوست بزرگی است که سالها در کنار من بوده است. او در کمپینهای تاریخی ریاستجمهوری من کار کرده، پرفروشترین کتابهای مرا منتشر کرده و یکی از بزرگترین سوپر پکها (کمیتههای اقدام سیاسی) را که از جنبش ما حمایت میکرد، اداره کرده است.»
او اطمینان داد که گور «یک سفیر فوقالعاده خواهد بود.»
منبع: رویترز