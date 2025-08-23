تیم ملی والیبال جوانان ایران در سومین مسابقه خود از قهرمانی جهان کره‌جنوبی را شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از فدراسیون والیبال؛ تیم ملی والیبال جوانان ایران در سومین روز از مسابقات قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال امروز (شنبه، اول شهریور) به مصاف کره‌جنوبی رفت.

ملی‌پوشان ایران موفق شدند با نتیجه سه بر دو حریف خود را شکست دهند و سومین پیروزی خود را کسب کنند.

ست اول: ۳۳ بر ۳۱ کره‌جنوبی

ست دوم: ۲۵ بر ۱۵ ایران

ست سوم: ۲۵ بر ۲۲ ایران

ست چهارم: ۲۵ بر ۲۲ کره‌جنوبی

ست پنجم: ۱۵ بر ۱۲ ایران

تیم ملی ایران که در گروه دوم این مسابقات با تیم‌های لهستان، کانادا، کره جنوبی، پورتوریکو و قزاقستان همگروه است، دوشنبه، سوم شهریور از ساعت ۶:۳۰ صبح به مصاف کانادا می‌رود.

ایران در نخستین مسابقه خود قزاقستان را شکست داد و سپس برابر پورتوریکو به پیروزی رسید و امروز با پیروزی مقابل کره‌جنوبی به سومین برد خود دست پیدا کرد.

