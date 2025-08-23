سایت تخصصی فلورستلینگ آمریکا با تحلیل سبک فنی یزدانی - دفاع هوشمند، حملات مرگبار و توانایی خنثی‌سازی هر فن با دستانش - معتقد است شانس طلای وزن ۷۰ کیلوگرم را دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیرمحمد یزدانی، نماینده وزن ۷۰ کیلوگرم ایران در مسابقات قهرمانی جهان زاگرب، از نگاه سایت تخصصی فلورستلینگ آمریکا یکی از اصلی‌ترین مدعیان کسب مدال طلاست. این سایت با تحلیل سبک فنی یزدانی - دفاع هوشمند، حملات مرگبار و توانایی خنثی‌سازی هر فن با دستانش - او را در کنار نورکوژا کایپانوف در جمع سه کشتی‌گیر برتری قرار داده که شانس طلای این وزن را دارند.

رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی برگزار می‌شود و امیرمحمد یزدانی در وزن ۷۰ کیلوگرم نماینده ایران در این دوره از رقابت‌ها بود جایی که سایت آمریکایی فلورستلینگ پیش‌بینی کرد این کشتی‌گیر بتواند عنوان طلای جهان را به دست بیاورد.

سیدبندی ۷۰ کیلوگرم 

یوشینوسوکه آویاگی، ژاپن
آکاکی کمرتلیدزه، گرجستان
نورکوژا کایپانوف، قزاقستان
کنان هیباتوف، آذربایجان
آرمان آندریاسیان، ارمنستان
آستین گومز، مکزیک
واسیل دیاکون، مولداوی
اسماعیل موسوکایف، مجارستان

شانس‌های طلا 

کایپانوف امسال در وزن ۷۰ کیلوگرم به مسابقات جهانی باز خواهد گشت تا از عنوان قهرمانی جهان خود دفاع کند. کایپانوف سبک فوق‌العاده هجومی دارد و در حمله و امتیازگیری از ضدحملات مهارت دارد. در مسابقات جهانی سال گذشته، کایپانوف با شکست عبدالمشید کودیف (۱۳-۲)، آکاکی کمرتلیدزه (۱۲-۲)، نیکولای گرامز (۱۴-۲) و میچ فینسیلور (۹-۰) راه خود را به فینال باز کرد. سپس، در فینال کایپانوف با نتیجه نزدیک ۵-۳ یوشینوسوکه آویاگی از ژاپن را شکست داد.

امیرمحمد یزدانی پس از شکست در تلاش برای راهیابی به تیم ایران در وزن ۷۴ کیلوگرم، به وزن ۷۰ کیلوگرم باز خواهد گشت. یزدانی در طول سال گذشته دو برد مقابل یونس امامی، دارنده مدال جهانی در وزن ۷۴ کیلوگرم داشته است. یزدانی نقاط ضعف بسیار کمی دارد و شانس زیادی برای کسب طلا در این رقابت‌ها دارد. او یک مبارز با دست فوق‌العاده است و با دستانش می‌تواند هر فنونی را خنثی کند. یزدانی همچنین دفاع و حمله‌های عالی دارد. با دو نقره جهانی، امسال بالاخره می‌تواند سالی باشد که یزدانی به بالای سکو برسد.

پیش‌بینی مسابقات قهرمانی جهان در وزن ۷۰ کیلوگرم

سایت آمریکایی همچنین نوشت: این وزن ممکن است سخت‌ترین وزن برای پیش‌بینی در مسابقات جهانی امسال باشد. با وجود مدعیان بسیار زیاد، می‌توان تصور کرد چندین نفر از این کشتی‌گیران در کرواسی شانس قهرمانی دارند. با همه اینها ما امیر محمد یزدانی را برای کسب مدال طلا انتخاب می‌کنیم. یزدانی در چند سال گذشته به کسب طلا بسیار نزدیک بوده است و او یک کشتی‌گیر فوق‌العاده و همه فن حریف است که می‌تواند مبارزات را به روش‌های مختلف ببرد. صرف نظر از اینکه چه کسی برنده می‌شود، تماشای این وزن در زاگرب باید جذاب باشد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۵ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
اگه خنگ بازی در نیاره
۰
۵
