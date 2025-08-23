باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - فریدون فعالی گفت:در هفته دولت امسال، بیست و دو طرح متنوع در بخشهای اقامتی، پذیرایی، گردشگری و صنایعدستی به بهرهبرداری میرسد.
او با اشاره به میزان سرمایهگذاری انجامشده گفت: حجم کل سرمایهگذاری این پروژهها بیش از ۴ هزار و ۱۱۵ میلیارد ریال است که در کنار پرداخت ۱۲۰ میلیارد ریال تسهیلات، زمینهساز تحرک اقتصادی در بخش گردشگری استان خواهد بود.
فعالی تصریح کرد: بهرهبرداری از این طرحها ۷۹ فرصت شغلی پایدار در استان ایجاد خواهد کرد و همچنین ظرفیت اقامتی استان با اضافهشدن ۱۰۰ تخت و ۵۸ اتاق جدید تقویت میشود.
به گفته وی طرحهای آماده افتتاح شامل یک هتل چهارستاره، هشت واحد اقامتگاه بومگردی، شش فروشگاه صنایعدستی، دو دفتر خدمات مسافرتی، دو سفرهخانه سنتی، یک واحد پذیرایی، یک مزرعه گردشگری و یک مجتمع گردشگری است که در مناطق مختلف استان تکمیل شدهاند.