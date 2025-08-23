باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که پس از گفت‌وگو با بخش خصوصی، ساعات مشخصی برای صادرات کالاهای افغانستان به پاکستان از گذرگاه مرزی تورخم تعیین شده است. بر این اساس، روزانه ۱۴ ساعت به صادرات میوه و سبزیجات تازه و ۱۰ ساعت به صادرات سایر کالاها اختصاص یافته است.

این وزارتخانه هدف از این تصمیم را تسهیل امور تجاری، تسریع فرآیند صادرات و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی عنوان کرده است. گذرگاه تورخم در ولایت ننگرهار که یکی از مهم‌ترین مسیرهای تجاری افغانستان با پاکستان محسوب می‌شود، در سال‌های اخیر با مشکلات متعددی از جمله بسته‌شدن مکرر و توقف کامیون‌های حامل کالا روبرو بوده که منجر به خسارات مالی سنگینی برای تاجران افغان شده است.

مقام‌های طالبان ابراز امیدواری کرده‌اند که با اجرای این برنامه زمان‌بندی جدید، بخشی از مشکلات دیرینه تجار در این گذرگاه مرزی برطرف شود. بیشترین حجم صادرات میوه و سبزیجات تازه افغانستان از طریق همین گذرگاه انجام می‌گیرد.