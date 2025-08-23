باشگاه خبرنگاران جوان -امینحسین رحیمی روز شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، بهویژه شهید آیتالله سیدابراهیم رئیسی، رئیسجمهور فقید کشورمان اظهار کرد: هفته دولت فرصتی برای بازخوانی آرمانهای شهیدان خدمت و تجدید بیعت با ولایت است، زیرا امروز دولت، نمایندگان، قوه قضاییه و نیروهای مسلح در استان تحت هدایت نماینده ولی فقیه با وحدتی بینظیر در حال خدمت به مردم هستند.
وی افزود: در سطح ملی جلسات مستمر و مؤثری میان سران سه قوه برگزار میشود و بسیاری از اختلافات و چالشها بدون حاشیه و در فضایی کاملاً تعاملی حلوفصل میشود لذا این روند با محوریت ولایت، الگویی موفق از وحدت در مدیریت کشور است.
وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه شعار وفاق دولت چهاردهم در عمل باید اجرایی شود ادامه داد: قوای سه گانه وظایف و اختیارات قانونی دارند، اما باید از اقدامات جزیرهای پرهیز کرد بلکه با هم افزایی باید به دنبال راهکارهای توسعه کشور باشیم که نمود آن را در جنگ ۱۲ روزه مشاهده کردیم.
رحیمی با اشاره به سفر استانی خود و بازدید از پروژههای عمرانی و خدماتی هفته دولت، تأکید کرد: مردم در میدان هستند، اعتماد کردند و در بزنگاهها، از جمله در حوادث اخیر، در دفاع مقدس جدیدی نقشآفرینی کردند لذا امروز وظیفه ما مسئولان بسیار سنگینتر شده و باید با خدمت صادقانه پاسخ این اعتماد را بدهیم.
وی با اشاره به راهبرد دولت چهاردهم در مردمیسازی حکمرانی و تلاش برای کاهش مشکلات معیشتی مردم گفت: رئیسجمهور، با صداقت کامل به دنبال رفع مشکلات مردم است و از همه دستگاهها خواسته که با تعامل حداکثری، همدلانه در مسیر حل مسائل کشور گام بردارند که این موضوع در سطح سران قوان مثال زدنی است.
وزیر دادگستری با بیان اینکه دشمنان نظام همواره به دنبال تفرقهافکنی و شکاف میان مردم و نظام هستند، تصریح کرد: ملت ایران هوشمندانه در بزنگاهها دشمن را ناکام گذاشتهاند، انسجام داخلی مهمترین سرمایه ماست و امروز بیش از هر زمان نیازمند حفظ این وحدت هستیم.
وی ضمن قدردانی از مسئولان استانی، از جمله استاندار خراسان جنوبی، رئیسکل دادگستری، نمایندگان مجلس و اعضای شورای تأمین، گفت: در این استان، وحدت و همدلی مسئولان کاملاً مشهود و تحسینبرانگیز است و این انسجام رمز موفقیت در ارائه خدمت بیمنت به مردم است.