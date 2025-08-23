کارنامه ملاک انتخاب رشته کنکوری‌ها این هفته بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - نتایج اولیه نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ هفته گذشته بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت. بر این اساس متقاضیانی که گروه آزمایشی متفاوتی دارند، باید تا ۲۶ مردادماه جاری می‌توانستند نسبت به انتخاب گروه اصلی خود اقدام کنند.

برای هر یک از متقاضیانی که در یک یا چند نوبت آزمون سراسری شرکت کردند، کارنامه ملاک عمل انتخاب رشته در گروه آزمایشی اصلی و سایر صادر خواهد شد. این هفته کارنامه ملاک عمل انتخاب رشته داوطلبان منتشر خواهد شد.

کارنامه ملاک عمل داوطلبان که این هفته منتشر خواهد شد، شامل بیشتر نمره آزمون اختصاصی، نمره کل سابقه تحصیلی، نمره کل نهایی، رتبه در سهمیه و رتبه کشور خواهد بود که داوطلبان می‌توانند در حساب کاربری خود این کارنامه را ملاحظه کنند.

در روز‌های دوشنبه و سه شنبه هفته گذشته نتایج نهایی انتخاب رشته متقاضیان دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی اعلام شد. این داوطلبان دو روز فرصت داشتند که اگر قصد انتخاب رشته در آزمون سراسری را دارند نسبت به انصراف از دانشگاه محل قبولی خود اعلام کنند و این درخواست در سایت سازمان سنجش ثبت شود.

منبع: ایسنا

برچسب ها: نتایج کنکور ، سازمان سنجش کشور
تبادل نظر
