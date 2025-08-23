باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

«نه به صهیونیست‌ها» در حال جهانی شدن + فیلم

علاوه بر تظاهرات گسترده جهانی علیه صهیونیست ها، اقدامات دیگری هم در زمین‌های مختلف علیه صهیونیست‌ها انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  اتفاقی که باعث شد گذرنامه ده ها صهیونیست به سطل زباله بیفتد، فرصتی شد تا کاربران در فضای مجازی احساسات ضدصهیونیستی خود را ابراز و از این اتفاق احساس خوشحالی کنند.

نه گفتن به صهیونیست ها درحال جهانی شدن است و در کنار تظاهرات در کشورهای مختلف جهان، اقدامات دیگری هم در اعتراض به نسل کشی صهیونیست ها انجام می شود. مانند ممنوعیت ورود شهرک نشنیان صهیونیست به کشور مالدیو و یا اخراج صهیونیست ها توسط صاحب یک رستوران در ایتالیا، یا هواداران یک باشگاه فوتبال آلمانی که موفق شدند از بستن قرارداد با یک ازیکن صهیونیست جلوگیری کنند.

مطالب مرتبط
«نه به صهیونیست‌ها» در حال جهانی شدن + فیلم
young journalists club

خشم نخست وزیر انگلیس از شعارهای ضدصهیونیست + فیلم

«نه به صهیونیست‌ها» در حال جهانی شدن + فیلم
young journalists club

تجمع یهودیان ضدصهیونیست، مقابل دانشگاه ییل آمریکا + فیلم

«نه به صهیونیست‌ها» در حال جهانی شدن + فیلم
young journalists club

فریاد «لا اله الا الله» معترضان ضدصهیونیست در آمریکا + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
چشم رسانه ها به رزمایش موشکی-پهپادی ایران + فیلم
۵۹۹

چشم رسانه ها به رزمایش موشکی-پهپادی ایران + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
حال‌وهوای حرم رضوی در سالروز شهادت امام رضا (ع) + فیلم
۴۳۷

حال‌وهوای حرم رضوی در سالروز شهادت امام رضا (ع) + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
غزه پنجمین نقطه در نقشه قحطی جهان شد + فیلم
۴۳۲

غزه پنجمین نقطه در نقشه قحطی جهان شد + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
کابوس خان یونس؛ عملیاتی که مایه رسوایی ارتش اسرائیل شد + فیلم
۳۹۲

کابوس خان یونس؛ عملیاتی که مایه رسوایی ارتش اسرائیل شد + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
افزایش علائم افسردگی نوجوانان با حضور بیشتر در فضای مجازی + فیلم
۳۷۱

افزایش علائم افسردگی نوجوانان با حضور بیشتر در فضای مجازی + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۶ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
ترامپ....بی بی نتیابو و بن گویر و استمریج
بخاطر اینکه بتوانید از زندان و باتلاقی که توش گیر کردید
بیرون ایید و سفری داشته باشید
هر چه زودتر جنگ ناجوانمردانه و بزدلانه و نسل کشی و جنایت جنگی را خاتمه دهید ..بنفع خودتان میشه
۰
۱
پاسخ دادن