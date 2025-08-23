باشگاه خبرنگاران جوان - اتفاقی که باعث شد گذرنامه ده ها صهیونیست به سطل زباله بیفتد، فرصتی شد تا کاربران در فضای مجازی احساسات ضدصهیونیستی خود را ابراز و از این اتفاق احساس خوشحالی کنند.

نه گفتن به صهیونیست ها درحال جهانی شدن است و در کنار تظاهرات در کشورهای مختلف جهان، اقدامات دیگری هم در اعتراض به نسل کشی صهیونیست ها انجام می شود. مانند ممنوعیت ورود شهرک نشنیان صهیونیست به کشور مالدیو و یا اخراج صهیونیست ها توسط صاحب یک رستوران در ایتالیا، یا هواداران یک باشگاه فوتبال آلمانی که موفق شدند از بستن قرارداد با یک ازیکن صهیونیست جلوگیری کنند.