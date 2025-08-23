باشگاه خبرنگاران جوان - اتفاقی که باعث شد گذرنامه ده ها صهیونیست به سطل زباله بیفتد، فرصتی شد تا کاربران در فضای مجازی احساسات ضدصهیونیستی خود را ابراز و از این اتفاق احساس خوشحالی کنند.
نه گفتن به صهیونیست ها درحال جهانی شدن است و در کنار تظاهرات در کشورهای مختلف جهان، اقدامات دیگری هم در اعتراض به نسل کشی صهیونیست ها انجام می شود. مانند ممنوعیت ورود شهرک نشنیان صهیونیست به کشور مالدیو و یا اخراج صهیونیست ها توسط صاحب یک رستوران در ایتالیا، یا هواداران یک باشگاه فوتبال آلمانی که موفق شدند از بستن قرارداد با یک ازیکن صهیونیست جلوگیری کنند.
بخاطر اینکه بتوانید از زندان و باتلاقی که توش گیر کردید
بیرون ایید و سفری داشته باشید
هر چه زودتر جنگ ناجوانمردانه و بزدلانه و نسل کشی و جنایت جنگی را خاتمه دهید ..بنفع خودتان میشه