باشگاه خبرنگاران جوان - هفته دوم فصل ۲۶-۲۰۲۵ لیگ یک فرانسه، پاری سن ژرمن در پارک دو پرنس به مصاف آنژه رفت و موفق شد با نتیجه یک بر صفر پیروز شود. در این دیدار عثمان دمبله یک ضربه پنالتی را از دست داد و فابیان روئیز موفق شد تنها گل تیمش را به ثمر برساند.

لوئیس انریکه، سرمربی پاری سن ژرمن، در مورد پیروزی مقابل آنژه در بازی دوم تیمش در لیگ اظهار نظر کرد و گفت: نتیجه خوبی به دست آوردیم. می‌دانستیم بازی دشواری برابر آنژه خواهیم داشت. حریف خیلی خوب دفاع کرد و این برای ما سخت بود. بدترین چیز امروز کیفیت زمین بود که همه چیز را دشوار کرد. باید به بازیکنان تبریک بگویم. به لطف آنها، من به کیفیت زمین فکر نمی‌کردم و شرایط بد زمین را از یاد برده بودم. ما با اعتماد به نفس خوبی بازی کردیم و پیروز شدیم.

انریکه با این نتایج درخشانی که با پاری سن ژرمن در سال ۲۰۲۵ کسب کرده است گزینه اول کسب عنوان بهترین سرمربی سال خواهد بود. این سرمربی اسپانیایی در ۳ فصل حضورش در پاری سن ژرمن ۸ جام کسب کرده است.

به این ترتیب پاری‌سن‌ژرمن ۶ امتیازی شد و در صدر جدول رده بندی قرار گرفت. بازی بعدی پاری سن ژرمن در لیگ ۱ فرانسه مقابل تولوز خواهد بود.