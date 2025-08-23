وزارت خارجه چین لیست دعوت شدگان به نشست سازمان همکاری شانگهای را منتشر کرد که در آن نامی از مقامات طالبان نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان- لیو بین، معاون وزیر خارجه چین اعلام کرد که نشست سران سازمان همکاری شانگهای از ۳۱ اگست تا اول سپتامبر در شهر تیانجین برگزار خواهد شد.

 او فهرست دعوت‌شدگان را منتشر کرده است که در آن نامی از نمایندگان طالبان به چشم نمی‌خورد.

این در حالی است که وزارت خارجه طالبان گفته بود که چین از این گروه برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای دعوت کرده است. با وجود این ادعا، نمایندگان طالبان در نشست وزیران خارجه این سازمان که در ۲۴ تیر در چین برگزار شد نیز حضور نداشتند.

براساس اعلام چین، در نشست پیش رو سران بیش از ۲۰ کشور و دست‌کم ۱۰ سازمان بین‌المللی، از جمله دبیرکل سازمان ملل و مقام‌های ارشد سازمان‌های منطقه‌ای، شرکت خواهند کرد.

سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۰۱ تأسیس شد و اعضای اصلی آن شامل روسیه، چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، پاکستان، ایران و ازبکستان هستند. بلاروس نیز در ۴ جولای ۲۰۲۴ به این سازمان پیوست. افغانستان و مغولستان در جایگاه کشورهای ناظر قرار دارند، اما برخلاف طالبان، حکومت مغولستان به این نشست دعوت شده است.

به گفته لیو بین، این پنجمین اجلاس سازمان همکاری شانگهای در چین و «بزرگ‌ترین نشست از زمان تأسیس این سازمان» خواهد بود. او افزود که رهبران کشورهای عضو و مهمانان درباره تجارب موفق این سازمان و مسیر توسعه آینده آن گفت‌وگو خواهند کرد.

با وجود حضور کشورهای متعدد در این نشست، به جز روسیه هیچ کشوری تاکنون اداره طالبان را به رسمیت نشناخته است.

