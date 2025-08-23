هری کین توانست شمار هت‌تریک‌هایش در بوندسلیگا را به عدد هشت برساند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بایرن مونیخ در دیدار برابر لایپزیگ با ۶ گل به برتری رسید تا فصل جدید بوندسلیگا را قدرتمندانه شروع کند. هری کین در دقایق ۶۴، ۷۴ و ۷۷ برای تیمش گلزنی کرد و موفق شد هت‌تریک کند و به عنوان بهترین بازیکن زمین نیز انتخاب شد. 

طبق آمار، کین اولین بازیکن در پنج لیگ برتر اروپا در فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵ است که حداقل سه گل در یک بازی به ثمر رسانده است. 

کین تاکنون در ۶۴ بازی بوندس‌لیگا ۸ هت‌تریک انجام داده است که با آمار او در لیگ برتر برابری می‌کند. او در این ۶۴ بازی موفق شده است ۶۵ گل برای تیمش به ثمر برساند که آمار چشمگیری است.

بر این اساس تعداد هت‌تریک‌های کین در بوندس‌لیگا برابر با تعداد هت‌تریک‌های او در ۳۲۰ بازی در لیگ برتر است.

قبل از شروع بوندس‌لیگا، لیگ برتر، لالیگا و لیگ فرانسه در این فصل آغاز شده‌اند و سری آ نیز از امروز شنبه ۱ شهریور آغاز خواهد شد.

هت‌تریک‌های کین در بوندس‌لیگا

۲۳ سپتامبر ۲۰۲۳ مقابل بوخوم ۳ گل

۲۸ اکتبر ۲۰۲۳ مقابل دارمشتات ۳ گل

۴ نوامبر ۲۰۲۳ مقابل دورتموند ۳ گل

۹ مارس ۲۰۲۴ مقابل ماینتس ۳ گل

۱۴ سپتامبر ۲۰۲۴ مقابل هولشتاین کیل ۳ گل

۱۹ اکتبر ۲۰۲۴ مقابل اشتوتگارت ۳ گل

۲۲ نوامبر ۲۰۲۴ مقابل آگسبورگ ۳ گل

۲۲ آگوست ۲۰۲۵ مقابل لایپزیگ ۳ گل

