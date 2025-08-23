باشگاه خبرنگاران جوان - مجید فتاح‌زاده اظهار کرد: حدود ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه شب گذشته گزارشی مردمی مبنی بر بازنگشتن چهار کوهنورد از ارتفاعات سبلان به مرکز فرماندهی عملیات جمعیت هلال احمر استان اردبیل ارسال شد که بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی بیان کرد: در پی اطلاع از صحت موضوع یک گروه امداد و نجات کوهستان شامل پنج نفر امدادگر به مسیر احتمالی صعود کوهنوردان اعزام و در نهایت متوجه شدند که آنها کمی بالاتر از منطقه‌ای به نام سنگ پروانه مسیر را اشتباه رفته و از مسیر اصلی منحرف شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اردبیل افزود: پس از مدتی جست و جو در حدود ساعت ۳۸ دقیقه بامداد امروز گروه امدادی موفق به یافتن کوهنوردان شدند و آنها را به سمت پناهگاه مشگین‌شهر هدایت کردند و ساعت ۶ و ۴۵ دقیقه صبح امروز به پناهگاه رسیدند.

وی بیان کرد: کوهنوردان که ۲ نفر آنها آقا و ۲ نفر دیگر خانم بودند، پس از اطمینان از صحت و سلامت و کمی استراحت در پناهگاه، به دلیل نبود مشکل و محدودیتی راهی مقصد خود شدند.

فتاح‌زاده با اشاره به آمادگی پایگاه امداد کوهستان با یک دستگاه خودرو آمبولانس برای کمک به کوهنوردان یادآور شد: سوای پایگاه مورد اشاره هم‌اکنون ۱۲ پایگاه جاده‌ای نیز به مردم و همنوعان در محدوده استان اردبیل ارائه خدمت می‌کند و شهروندان در صورت نیاز به کمک می‌توانند با شماره ۱۱۲ ندای امداد تماس بگیرند.

منبع:ایرنا