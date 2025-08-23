\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0622\u0633\u062a\u0627\u0646\u0647 \u0633\u0627\u0644\u0631\u0648\u0632 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u062d\u0636\u0631\u062a \u0639\u0644\u06cc\u200c\u0628\u0646\u200c\u0645\u0648\u0633\u06cc\u200c\u0627\u0644\u0631\u0636\u0627 (\u0639)\u060c \u0637\u0631\u062d \u00ab\u0636\u0627\u0645\u0646\u200c\u0622\u0647\u0648\u00bb \u0627\u0632 \u0622\u062b\u0627\u0631 \u0645\u0627\u0646\u062f\u06af\u0627\u0631 \u0645\u0631\u062d\u0648\u0645 \u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0645\u062d\u0645\u0648\u062f \u0641\u0631\u0634\u0686\u06cc\u0627\u0646\u060c \u062f\u0631 \u0642\u0627\u0644\u0628 \u0627\u06a9\u0631\u0627\u0646 \u0634\u0647\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0646\u0642\u0627\u0637 \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u062f\u0631\u0622\u0645\u062f.\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0\n