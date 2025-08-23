باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رئیس‌جمهور روسیه که در حین بازدید از یک مرکز تحقیقات هسته‌ای به پرسش‌ها پاسخ می‌داد، گفت مطمئن است که کیفیت‌های رهبری رئیس‌جمهور دونالد ترامپ به بهبود روابط از تنش های اخیر کمک خواهد کرد.

پوتین با اشاره به اجلاس هفته گذشته گفت: «با حضور رئیس‌جمهور ترامپ، فکر می‌کنم نور انتهای تونل سرانجام پدیدار شد؛ و حالا ما یک ملاقات بسیار خوب، پرمعنا و صریح در آلاسکا داشتیم.»

او افزود: «گام‌های بعدی اکنون به رهبری ایالات متحده بستگی دارد، اما من مطمئنم که کیفیت‌های رهبری رئیس‌جمهور فعلی، آقای ترامپ، تضمین خوبی است که روابط بهبود خواهند یافت.»

ترامپ روز جمعه گذشته در یک اجلاس بسیار حساس در آلاسکا با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه دیدار کرد که به توافق نرسید و ترامپ در آن، تلاش خود برای برقراری آتش‌بس اولیه را رها کرد و بر پایان جنگ تاکید کرد.

منبع: رویترز