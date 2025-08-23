باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
حمله نیرو‌های مقومت به پایگاه نظامیان صهیونیست در رفح + فیلم

شماری از رزمندگان مقاومت در رفح، از دهانه تونلی نزدیک به پایگاه نظامیان صهیونیست به آنها یورش برده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رزمندگان مقاومت به پایگاه صهیونیست ها در رفح حمله و تعدادی از تانک های مرکاوا را منهدم کرده اند. در این درگیری نزدیک، شماری از نظامیان صهیونیست به هلاکت رسیده اند.

حمله نیرو‌های مقومت به پایگاه نظامیان صهیونیست در رفح + فیلم
حمله نیرو‌های مقومت به پایگاه نظامیان صهیونیست در رفح + فیلم
حمله نیرو‌های مقومت به پایگاه نظامیان صهیونیست در رفح + فیلم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۷ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
افرین به مقاومت .
