\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0632\u0645\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a \u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0631\u0641\u062d \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0648 \u062a\u0639\u062f\u0627\u062f\u06cc \u0627\u0632 \u062a\u0627\u0646\u06a9 \u0647\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0627\u0648\u0627 \u0631\u0627 \u0645\u0646\u0647\u062f\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0646\u062f. \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0631\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9\u060c \u0634\u0645\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a \u0628\u0647 \u0647\u0644\u0627\u06a9\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0647 \u0627\u0646\u062f.\n