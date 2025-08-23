محمدرضا رضایی کوچی، نماینده مردم شهرستان‌های جهرم و خفر و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، خواستار تسویه فوری مطالبات ارزی بانک مسکن از بانک مرکزی به مبلغ ۶۸۰ میلیون دلار شد.

وی در این نامه با اشاره به گزارش‌های استانی و دریافتی از دیوان محاسبات کشور درباره روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن، اعلام کرد که در نشست‌های کمیسیون عمران، عملکرد بانک‌ها در تأمین مالی قانون جهش تولید مسکن بررسی و مشکلات نقدینگی بانک مسکن به عنوان یکی از عوامل اصلی کندی روند اعطای تسهیلات مورد تأکید قرار گرفته است.

رضایی کوچی افزود برای توانمندسازی بانک مسکن و رفع مشکلات ناترازی آن، راهکارهایی مانند تسویه مطالبات ارزی از بانک مرکزی، تسویه مطالبات ریالی از دولت و افزایش سرمایه بانک ضروری است.

وی از بانک مرکزی خواست تا با فوریت نسبت به تعیین تکلیف و تسویه این مطالبات اقدام کرده و گزارش مربوطه را به کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید.

رئیس کمیسیون عمران مجلس ابراز امیدواری کرد که این اقدامات به پیشبرد قانون جهش تولید مسکن و تسهیل روند اجرای طرح‌های ملی مسکن کمک کند.