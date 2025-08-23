باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون تکواندو، انتخابات فدراسیون جهانی تکواندو پنجشنبه اول آبان ماه سال جاری و یک روز پیش از آغاز بیست و هفتمین دوره مسابقات قهرمانی جهان در هتل «جونا» شهر «ووشی» چین برگزار خواهد شد.
در این دوره رئیس، نواب رئیس، اعضای هیأت اجرایی و خزانه دار فدراسیون جهانی انتخاب خواهند شد. برای پست ریاست تنها نامزد دکتر «چانگ وون چو» رئیس فعلی WT میباشد. برای پست نایب رئیسی هم هفت نفر نامزد شدهاند که سه نفر انتخاب خواهد شد. خزانه دار هم تنها یک نامزد دارد.
اما هیأت اجرایی فدراسیون جهانی دارای ۱۴ عضو است که ۳۴ نفر برای آن نامزد شدهاند. طبق اعلام فدراسیون جهانی و سهمیه بندی انجام شده، از هر قاره یک نماینده مرد و یک نماینده زن با اخذ بیشترین آرا در مجموع ۱۰ نفر به هیأت اجرایی راه خواهند یافت. ۴ عضو بعدی نیز از بین نفراتی انتخاب خواهند شد که بیشترین رأی کسب کرده باشند. همچنین از بین نامزدهای زن در این دوره شخصی که بیشترین رأی را کسب کند به عنوان نایب رئیس چهارم انتخاب میشود.
در بخش آسیا ۱۲ نفر نامزد شدهاند که از بین آنها ۴ نفر «زن» از کشورهای اردن، برونئی، عربستان و چین میباشند و یک نفر انتخاب خواهد شد. هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو کشورمان نیز برای حضور در هیأت اجرایی نامزد شده است که باید با نمایندگان امارات، نپال، قزاقستان، هند، هنگ کنگ و دو نماینده از کره جنوبی رقابت کند.