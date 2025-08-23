باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تجمع اعتراضی مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در لندن + فیلم

تعدادی از شهروندان انگلیس، مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در لندن تجمع کرده و خواستار توقف جنگ نسل کشی در غزه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  تظاهرکنندگان در انگلیس با برگزاری اعتراضات علیه رژیم صهیونیستی در مقابل سفارت این رژیم در لندن خواستار توقف جنگ غره و گرسنگی دادن به فلسطینی ها شدند.

