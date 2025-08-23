سرمربی تیم ملی والیبال جوانان ایران گفت: کره یکی از رقبای سنتی والیبال ایران به ویژه در رده‌های پایه است و با توجه به اینکه در فینال قهرمانی آسیا این تیم را شکست داده بودیم، با انگیزه مضاعف جلوی تیم ایران ظاهر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، سومین روز مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان امروز (شنبه یکم شهریور) با ۱۲ دیدار در شهر ژیانگمن چین پیگیری می‌شود و تیم ملی والیبال جوانان ایران در جدال با کره جنوبی سه بر دو به پیروزی رسید.

سرمربی تیم ملی والیبال جوانان ایران درباره این جدال پایاپای اظهار داست: خسته نباشید می‌گویم به بازیکنان و کادر خوب تیم ملی والیبال جوانان. بازی بسیار سختی مقابل کره داشتیم که سه بر دو برنده شدیم.

غلامرضا مومنی‌مقدم تصریح کرد: همان طور که می‌دانید کره همیشه یکی از رقبای سنتی والیبال ایران به ویژه در رده‌های پایه است و با توجه به اینکه در فینال قهرمانی آسیا این تیم را شکست داده بودیم، با انگیزه مضاعف جلوی تیم ایران ظاهر شد.

وی تاکید کرد: بازیکنان ایران می‌توانستند خیلی بهتر از این بازی را برنده شوند. حتی با نتیجه سه بر یک ولی خوب استرس بازی و هیجان بازی طوری بود که بازیکنان ایران دچار اشتباهات زیادی شدند. البته در برخی فاکتور‌ها مخصوصا سرویس نسبت به تیم کره خیلی بهتر بودیم و توانستیم به بازی مسلط شویم. در ست پنجم تیم ایران به نظرم عملکرد خیلی خوبی داشت و حمله و دفاع خوب کار کردیم. در ست پنجم نشان دادیم که یک تیم هستیم.

سرمربی تیم ملی والیبال جوانان ایران با بیان این‌که این بازی تموم شد و با ریکاوری انشاالله در بازی آینده با تیم خوب کانادا بازی داریم که تیم خوبی از لحاظ فیزیکی است، تصریح کرد: سعی می‌کنیم بازی به بازی تمرکزمان را بیشتر کنیم. تا کنون عملکرد خوبی داشتیم و امیدوارم که در دو بازی آینده مرحله مقدماتی بهتر شویم.

برچسب ها: تیم ملی والیبال جوانان ایران ، مسابقات جهانی والیبال
