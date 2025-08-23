باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گفت که در حال بررسی گزارش اخیری است که در آن سازمان ملل قحطی در غزه را اعلام کرده است و افزود که وضعیت بشردوستانه در آنجا «یک نگرانی جدی» است.
یک سخنگوی وزارت خارجه گفت: «وضعیت بشردوستانه در غزه یک نگرانی جدی است. ما با پشتکار برای یافتن راههایی برای تحویل کمک به مردم بیگناه در یک منطقه جنگی فعال که در آن مشکل غارت جدی است کار میکنیم.»
سازمان ملل متحد روز جمعه به طور رسمی قحطی در غزه را - که اولین مورد در خاورمیانه است - اعلام کرد و کارشناسان آن گفتند که ۵۰۰٬۰۰۰ نفر با گرسنگی «فاجعهبار» روبهرو هستند.
یک سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به «طرح یکپارچه طبقهبندی امنیت غذایی» (IPC) که ائتلافی از ناظران است و توسط سازمان ملل مأمور هشدار درباره بحرانهای قریبالوقوع شده است، گفت: «ما در حال بررسی گزارشهای معتبری هستیم که نشان میدهد IPC اخیراً تعریف خود از آنچه قحطی را تشکیل میدهد تغییر داده است.»
این مقام وزارت خارجه افزود: «ما همچنین آگاهیم که حماس به طور سیستماتیک در حال ترویج یک روایت از قحطی عمدی جمعی برای اعمال فشار سیاسی به اسرائیل است.»
دونالد ترامپ گفته است که یکی از اهداف اصلی سیاست خارجی او پایان دادن به جنگها در غزه و اوکراین است.
مقام وزارت خارجه گفت که آمریکا بر پایان دادن به درگیری در غزه، اطمینان از اینکه حماس هرگز دوباره بر غزه حکومت نکند و اطمینان از تحویل کمکهای بشردوستانه بسیار مورد نیاز به مردم غزه متمرکز باقی مانده است.
منبع: رویترز