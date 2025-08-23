به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- بهروز قمرزاده گفت: این میزان تولید چشمگیر، دزفول را به یکی از قطب های اصلی تولید علوفه در کشور تبدیل کرده و تقریباً تمام محصول برداشت‌شده به استان‌های دیگر ارسال شده است و این موفقیت نشان‌دهنده توانمندی‌های کشاورزی دزفول در تأمین نیازهای دامی کشور است.

وی با بیان اینکه کشت قراردادی محصولات کشاورزی از سیاست های مهم وزارت جهاد کشاورزی است بیان کرد: اولویت جهاد کشاورزی شهرستان دزفول در جهت تحقق اهداف وزارتخانه و سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در محصول ذرت،گسترش کشت قراردادی آن خواهد بود و در این راستا از ظرفیت حضور فعال شرکت ها و تشکل های بخش خصوصی بهره خواهیم برد.